Êta Mundo Melhor!: Candinho mostra demais e deixa Dita em choque

Candinho (Sergio Guizé) vai protagonizar uma das cenas mais engraçadas e constrangedoras de Êta Mundo Melhor! nos próximos capítulos. Segundo o site Notícias da TV, o rapaz acabará quase sem roupa em uma loja chique de São Paulo, causando um verdadeiro escândalo na frente de Dita (Jeniffer Nascimento).

Tudo começa quando o protagonista decide acompanhar Asdrúbal (Luís Miranda) até uma boutique refinada. O professor planeja comprar um vestido para se disfarçar em suas investigações secretas. Aproveitando a visita, ele insiste para que Candinho compre um terno, agora que está assumindo o papel de empresário.

Mesmo contrariado, o caipira aceita experimentar os trajes com a ajuda de um alfaiate. Enquanto prova o terno no provador, Dita e Manoela (Dhu Moraes) entram na loja. Curiosa, a cantora dá uma olhada nos vestidos, mesmo sem ter intenção de comprar nada.

Candinho aparece sem roupa

Ao escutar a voz de Dita, Candinho se anima tanto que corre para encontrá-la. Só que esquece de um pequeno detalhe: a calça ainda não está ajustada. Resultado? Ela cai no meio do salão da boutique, deixando o rapaz só de ceroulas!

"Dita! Dita!", grita ele, animado, até perceber o vexame. A moça, por sua vez, fica paralisada. "Candinho! Ocê tá pelado!", reage ela, assustada. "Foi sem querê!", responde ele, tentando se cobrir como pode.

A confusão fica ainda pior quando Manoela se mete na situação. Furiosa, ela puxa um leque da bolsa e começa a bater em Candinho. "Sem querê uma ova! Ocê dexa de sê tarado e respeita a minha sobrinha!", grita a senhora, sem dar tempo para explicações.

Candinho, sem ter como se justificar, acaba virando motivo de chacota. Dita e Manoela saem da loja chocadas, deixando o coitado vermelho de vergonha e com a dignidade em frangalhos.

Essa sequência promete arrancar risadas do público, ao misturar romance, confusão e o jeitinho atrapalhado do protagonista. Em meio a tantos desafios, Candinho mostra que nem sempre é fácil ser um caipira em um mundo tão diferente do seu.

