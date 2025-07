Êta Mundo Melhor!: Candinho leva invertida após gesto por Dita

Candinho envia flores para Dita e acaba levando uma bronca de Manoela, que condena a aproximação dos dois em Êta Mundo Melhor!

Em Êta Mundo Melhor!, o coração de Candinho (Sergio Guizé) está cada vez mais voltado para Dita (Jeniffer Nascimento), mas a aproximação dos dois será colocada à prova por Manoela (Dhu Moraes). Após um gesto carinhoso — o envio de flores para a jovem — o caipira será surpreendido por uma reação nada romântica. A tia de Dita vai até ele pessoalmente para devolver o presente e fazer um alerta duro.

A cena, carregada de emoção e conservadorismo, escancara os obstáculos que Dita enfrenta por ser uma mulher desquitada, condição que ainda carrega estigma dentro da trama. Mesmo diante da sinceridade de Candinho, Manoela se mostra irredutível em relação à aproximação dos dois.

Manoela rejeita romance e Candinho reage com decisão

Candinho, ao ver Manoela chegando com as flores nas mãos, é logo confrontado: "Vim é devorvê essas frô qui ocê mandô pra Dita e falá procê largá do pé dela!", diz ela.

Surpreso, ele tenta se explicar, lembrando que suas intenções são honestas e que Manoela o conhece desde pequeno. Ainda assim, ele não aceita calado o julgamento sobre Dita. Pelo contrário, declara seus sentimentos e sua disposição em assumir o relacionamento: "Num vô deixá ninguém falá má da Dita. Chamo até pras briga. Eu me caso com a Dita e ninguém fala mais nada!".

A resposta de Manoela, no entanto, é dura e cheia de preconceito. "Candinho, olha o que ocê tá dizendo? A Dita é muié separada, desquitada. Ela num pode casá com ocê perante as lei dos homis e a lei di Deus."

O caipira fica visivelmente abatido, pois nunca havia pensado nas barreiras legais e morais. Manoela, porém, encerra o assunto do jeito mais simbólico possível: joga as flores de volta em Candinho e vai embora.

