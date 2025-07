Êta Mundo Melhor!: Candinho flagra traição e vira o jogo contra Celso

Em Êta Mundo Melhor!, Candinho interrompe plano sujo do primo, Celso, com Araújo, e recupera fortuna desviada da fábrica

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor!, o destino agirá a favor de Candinho (Sergio Guizé), colocando-o no lugar certo e na hora exata para flagrar uma traição inesperada. O caipira vai chegar justamente no momento em que Celso (Rainer Cadete) estiver envolvido numa negociação suspeita, prestes a se beneficiar de um golpe que desviou uma alta quantia de dinheiro da fábrica de sabonetes herdada pelo próprio protagonista.

Segundo a colunista Márcia Pereira, do Notícias da TV, tudo começa quando Celso se reúne com Araújo (Flávio Tolezani) no escritório da empresa para dividir o lucro obtido ilegalmente com a venda da fábrica. Com uma mala cheia de dinheiro à sua frente, Celso está eufórico.

Araújo, mais comedido, recusa a quantia em espécie e explica que sua parte foi transferida diretamente para o tratamento médico do filho nos Estados Unidos. "Não será necessário, esta é a sua parte", afirma o advogado, empurrando a mala em direção ao comparsa.

Candinho surpreende os dois e confisca o dinheiro

A sequência muda de rumo quando Candinho entra de surpresa na sala, animado com a nova produção de biscoitos da empresa. Com seu jeito inocente e direto, ele nota imediatamente a mala cheia de cédulas e pergunta: "Uai, má qui trem é esse aí cheio de dinhero?". Tentando disfarçar o nervosismo, Celso responde com uma desculpa vaga: "É negócio. Negócio importante".

O plano do malandro começa a desmoronar quando Candinho, sem desconfiar de nada, decide guardar a mala para "proteger o dinheiro da empresa". O que ele não imagina é que está, na verdade, recuperando parte da fortuna desviada ilegalmente – e que era dele por direito.

A cena, carregada de tensão e ironia, reforça a justiça poética da novela. Celso acaba se "estreprando" sem que o primo perceba, e a honestidade de Candinho mais uma vez se mostra uma força silenciosa e poderosa contra as armações dos vilões.

