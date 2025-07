Êta Mundo Melhor!: Candinho conhece Samir após passagem de tempo

Após anos de espera, pai e filho se reencontram, mas sem saber a verdade; novos personagens entram em 'Êta Mundo Melhor!'

A nova fase de Êta Mundo Melhor! chega repleta de novidades no elenco e promete emocionar o público com reencontros, revelações e histórias comoventes. Um dos momentos mais esperados está prestes a ir ao ar: o encontro entre Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia). O que os dois ainda não sabem é que estão frente a frente com pai e filho, separados desde o nascimento.

Tudo acontece por acaso, quando eles se esbarram nas ruas. A conexão entre os dois é imediata, mas o momento é interrompido pela chegada de Zulma (Heloísa Périssé), que evita que a verdade venha à tona.

Novos personagens

Com Samir acolhido no orfanato, o público também conhecerá o grupo de crianças que vivem sob os cuidados — ou manipulações — de Zulma e Zenaide (Evelyn Castro). As novas personagens infantis trazem frescor à narrativa e passam a protagonizar cenas emocionantes e também divertidas. Entre elas estão Aladin (Vicente Alvite), Cacau (Kael Sturne), Denguinho (Maya Dias), Felícia (Marina Cypriano), Lili (Valentina Reis), Maroca (Maitê Page), Pepeu (Miguel Leonardo), Rosinha (Valentina Militão), Simbá (Arthur Yera) e Jasmin (Dandara Arcebispo).

A convivência entre as crianças e o ambiente controlado por Zulma será palco de pequenos conflitos, companheirismo e estratégias para lidar com as dificuldades. O núcleo infantil passa a ter papel central na nova etapa da novela.

Além das crianças, novos adultos entram em cena. Isaac Amendoim interpreta Picolé, o amigo leal de Candinho, que chega para dividir moradia com ele. Já o filho de Dita (Jeniffer Nascimento) e Quincas (Miguel Rômulo), Joaquim, aparece já crescido, agora vivido por Tom Zé. Outra adição é a jovem Anabella (Isabelly Carvalho), irmã de Estela (Larissa Manoela), que motiva a enfermeira a trabalhar ainda mais para sustentá-la.

Crianças do orfanato de Êta Mundo Melhor - Foto: Fábio Rocha/Globo

