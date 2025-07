Êta Mundo Melhor!: Candinho acolhe filho falso e leva golpe cruel

Candinho se emociona ao reencontrar quem pensa ser seu filho, mas acaba vítima de uma farsa orquestrada por inimigos em Êta Mundo Melhor!

Candinho (Sergio Guizé) viverá momentos intensos em Êta Mundo Melhor! ao cair em um golpe emocional arquitetado por vilões da trama. Segundo a colunista Márcia Pereira, do Notícias da TV, o protagonista será enganado por uma carta anônima que promete informações sobre seu filho sequestrado. Ao pagar o resgate, ele acabará acolhendo um garoto que se passa por Samir (Davi Malizia), mas que, na verdade, é Simbá (Arthur Yera).

O plano será montado por Ernesto (Eriberto Leão), com a ajuda de Zenaide (Evelyn Castro), que falsificará a marca de nascença de Samir no corpo de Simbá para que o garoto possa enganar o caipira. Aproveitando-se da ausência de Zulma (Heloísa Périssé), a cuidadora enviará Simbá à mansão de Candinho. "Papai!", dirá o menino ao chegar. Emocionado, Candinho responderá: "Fio! Ocê vortô!".

Farsa emociona, mas começa a ruir com comportamento estranho

Ao ser recebido, Simbá se comportará como se fosse o verdadeiro herdeiro: comerá os quitutes da cozinha, se exibirá como dono da casa e levantará suspeitas em Picolé (Isaac Amendoim), primo de Pirulito (JP Rufino). Ele tentará verificar a marca de nascença, mas será impedido pela falsa timidez do garoto. "Tenho vergonha. Os meninos zombam de mim, me chamam de asno", justificará Simbá.

Os problemas começam a aumentar quando surge a ideia de matricular o menino na escola. Ao ouvir isso, ele reagirá mal: "Matemática? Eu odeio matemática! Detesto números! Não quero ir pra escola!", berrará, assustando a todos.

Picolé, Celso (Rainer Cadete) e Asdrúbal (Luis Miranda) começam a desconfiar do reaparecimento repentino de "Júnior". O comportamento do menino, aliado a pistas inconsistentes, fará com que percebam que Candinho pode ter sido enganado.

Com a mentira prestes a ser descoberta, Simbá decide fugir da mansão. O desaparecimento repentino deixará Candinho arrasado. As cenas estão previstas para irem ao ar na quarta-feira, 16 , na novela das seis da Globo.

