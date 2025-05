'Espero que seja realmente uma reaproximação', confessa Silvia Pfeifer sobre retorno à Globo

Após um período de dez anos, Silvia Pfeifer está de volta às novelas da Globo; em entrevista à CARAS Brasil, a atriz adianta sua participação na trama

Ela está de volta! O tão esperado retorno de Silvia Pfeifer (67) à Globo já é realidade, a artista acertou uma participação em Dona de Mim, atual novela das sete do canal. A informação é que ela começa a gravar nesta semana. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz detalha sua personagem na trama e confessa ao falar do retorno à emissora: "Espero que seja realmente uma reaproximação".

Na história escrita por Rosane Svartman, a artista interpretará uma advogada que acaba se envolvendo com Abel (Tony Ramos), que tem vivido um casamento complicado e infeliz com Filipa (Claudia Abreu). Este é o retorno de Silvia Pfeifer à Globo após um período de dez anos, seus últimos trabalhos na emissora foram: Alto Astral (2014-2015) e uma participação, como ela mesma, em Totalmente Demais (2015).

"Estou voltando com um produto lindo, que eu acho super linda a história. Acho que a Rosane escreve lindamente e a novela, esteticamente, é muito bem cuidada. Estou muito feliz, com frio na barriga (risos)", declara. A atriz reforça parceria com Tony Ramos e Claudia Abreu.

"Um núcleo muito importante, com atores brilhantes que eu tenho a maior admiração [...] com todo mundo que eu vou contracenar, eu só admiro, tenho muito frio na barriga para começar, mas estou muito feliz!", reforça.

É UMA REAPROXIMAÇÃO?

Silvia Pfeifer tem uma longa história com a Rede Globo, onde estreou na minissérie Boca do Lixo (1990) em seguida, assumiu papéis de destaque em tramas, como O Rei do Gado, Torre de Babel, Uga Uga e Pé na Jaca. Ao ser questionada sobre sua relação com a emissora, a aitrz entrega.

"Eu acho que eu tenho, por todos os trabalhos que eu fiz na Rede Globo, novelas que marcaram o público, não por mim necessariamente, mas eu trabalhei muito, fiz muitas coisas na década de 1990 e início do dos anos 2000. Acho que eu tenho uma admiração pela qualidade, pelo trabalho da Rede Globo e assim que eu vejo. Espero que seja realmente uma reaproximação", finaliza a atriz Silvia Pfeifer.

Leia mais em:Silvia Pfeifer espanta etarismo ao reunir força feminina em campanha: 'Vida enorme pela frente'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: