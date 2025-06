Eri Johnson revela qual foi a pior novela que já fez na carreira: ‘Para mim’

Qual foi a pior novela da carreira de Eri Johnson? Ator choca com revelação e explica porque não gostou de um trabalho em novela das 9 da Globo

O ator Eri Johnson surpreendeu ao contar qual foi a pior novela de sua carreira. Em entrevista no programa Sabadou com Virginia, do SBT, ele esbanjou sinceridade ao definir seu trabalho em Fina Estampa como sua pior novela.

Fina Estampa foi escrita por Aguinaldo Silva e exibida em 2011 na faixa das 9 da Globo, sendo que também foi reprisada durante a pandemia de Covid-19. O artista contou que não gostou do arco dramático do seu personagem e chegou a pedir para o autor reforçar sua presença na história.

"Meu personagem era o Gigante, mas ele estava longe de fazer jus ao nome. Era fraco, sem força dramatúrgica. Eu gosto de trabalhar, de contribuir de verdade com a obra. Não gosto de apenas marcar presença", disse ele.

E completou: "Com todo respeito — ou não —, cheguei para o Aguinaldo e falei: ‘Esse personagem está pequeno, não tem como crescer. Estou me esforçando, mas está difícil’. Aí, com generosidade, o Aguinaldo me colocou ao lado da Lília Cabral. O personagem melhorou um pouco, se é que me entende".

A trajetória de Eri Johnson

O ator Eri Johnson está com 63 anos de idade e nasceu no Rio de Janeiro. Ele começou sua carreira na Rede Tupi na década de 1978 ao participar de um concurso de dança. A estreia em novelas aconteceu em Dancin’Days. Logo depois, ele fez sucesso na Escolinha do Professor Raimundo como Bebeto.

Ao longo de sua carreira, ele atuou em Barriga de Aluguel, Sonho Meu, Tomara Que Caia, Belaventura, O Clone, A Diarista, Cobras & Lagartos, Malhação e Topíssima. Recentemente, ele participou do quadro Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck.