Entenda qual é o estilo de roupa de Odete Roitman em Vale Tudo

Seguindo o estilo 'Quiet Luxury', a roupa de Odete Roitman em Vale Tudo chama atenção com sua elegância; saiba mais sobre a tendência

A tão esperada chegada de Odete Roitman (Debora Bloch) aconteceu em Vale Tudo e a personagem já apareceu cheia de elegância, usando roupas diferenciadas. Em sua primeira aparição com a família, a vilã surgiu até de gravata. Mas qual seria o estilo da bilionária?

O designer de joias Majo Caminha comentou que o estilo adotado por Odete Roitman é o quiet luxury . Tradicional, ele envolve peças de alfaiataria em tecidos nobres, e acessórios discretos e neutros, pouca ou nenhuma estampa. Diferente da nova geração adepta aos excessos, maximalismo e logomarcas aparentes, principalmente nas redes sociais, o luxo é considerado a ostentação.

No "quiet luxury" o cerne é discreto, mas perceptível. Segundo Majo Caminha, as mulheres atualmente escolhem essa opção pois a consideram mais assertiva, e de fato é. “Manter o estilo quiet luxury não tem erro. A combinação dos looks e das joias se torna muito mais fácil porque é tudo bastante neutro e puro, sem muita coisa estampada. O que está sendo bastante usado são pedras mais discretas como a rubi e esmeralda que fazem um complemento ao look, diferente da turquesa que puxa quase toda atenção”, analisa Majo.

Misturando a arte clássica com cores e looks mais neutros, sua essência é bastante clara e atrai e atende a pessoa que gosta e apoia essa tendência. No ano passado foi lançada no ranking que compila as marcas mais quentes da moda globalmente enquanto exibe sua limpeza visual. A moda que agora alcança os acessórios optam por um caminho menos ousado em seu estilo para se aventurar nas listras e nas cores mais claras, como azul bebê e o básico branco e preto. Essa essência é considerada por estilistas uma busca pela limpeza visual.

