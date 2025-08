Elenco de novela teve aula de cantora sobre cultura maranhense; Descubra qual

O elenco de Da Cor do Pecado teve palestras sobre a cultura maranhense e aula com cantora famosa durante a preparação para a novela; Saiba mais

Exibida em 2004, Da Cor Do Pecado marcou a estreia de João Emanuel Carneiro como autor da teledramaturgia e garantiu seu prêmio como Autor Revelação da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). Além disso, essa também foi a primeira novela contemporânea e urbana da TV Globo a ter uma protagonista negra, no caso, a atriz Taís Araújo.

Na trama, o público pode acompanhar a história do romance inter-racial entre a feirante Preta, interpretada por Taís, e Paco, vivido por Reynaldo Gianecchini, filho do milionário Afonso Lambertini (Lima Duarte). O casal é parte de um triângulo amoroso com Bárbara (Giovanna Antonelli).

Ambientada no Rio de Janeiro e em São Luís, no Maranhão, o elenco do folhetim passou por palestras sobre a cultura da região maranhense para conscientização e maior entendimento da história contada em seu trabalho. Uma dessas palestras foi ministrada pela cantora Alcione.

Nascida no Maranhão, a cantora chegou a preparar alguns pratos típicos de sua terra natal para que os atores provassem. Além disso, Alcione chegou a integrar a trilha sonora de Da Cor Do Pecado com a música Você Me Vira a Cabeça (Me Tira Do Sério), de 1997.

Indo além das palestras, para preparação de seus personagens na novela, o elenco também precisou receber aulas sobre habilidades específicas. Para interpretar Preta, Taís Araújo teve aulas de tambor de crioula, dança popular maranhense em que mulheres dançam em uma roda e homens tocam tambores, enquanto Reynaldo Gianecchini, ao lado de outros membros do elenco, teve aulas de artes marciais.

A equipe da telenovela passou um mês gravando cenas para a produção no estado nordestino. Explorando, principalmente, o centro da cidade de São Luís com suas ruas de pedra e casarões coloniais, também foram feitas gravações nas ruínas da cidade histórica de Alcântara, na Praia Ponta d’Areia, nos Lençóis Maranhenses.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CANTORA ALCIONE NO INSTAGRAM:

View this post on Instagram A post shared by Alcione (@alcioneamarrom)

Leia também: Alcione se confunde e anuncia “vitória” de Fernanda Torres no Oscar 2025