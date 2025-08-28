CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Elenco de novela ensinou atriz mirim a andar durante gravações; descubra qual
Novelas / FOFURA!

Elenco de novela ensinou atriz mirim a andar durante gravações; descubra qual

No ar entre 1999 e 2000, Terra Nostra foi dividida em fases e o elenco da novela fez esforço para que a atriz mirim não fosse trocada; saiba mais

por Giulia Polizeli, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 28/08/2025, às 07h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Elenco de Terra Nostra fez esforço para que a atriz mirim não fosse trocada - Foto: Jorge Baumann/Globo
Elenco de Terra Nostra fez esforço para que a atriz mirim não fosse trocada - Foto: Jorge Baumann/Globo

Terra Nostra esteve no ar na TV Globo entre 1999 e 2000, a novela, sucesso nacional e internacional, teve distribuição em mais de 80 países, incluindo a própria Itália, onde foi muito bem recebida. A trama segue a saga da imigração italiana no Brasil no final do século XIX.

Criada por Benedito Ruy Barbosa, o folhetim marcou a estreia de Ana Paula Arósio no mundo da teledramaturgia brasileira. A atriz deu vida à Giuliana, italiana romântica que emigra com seus pais para o Brasil, mas fica órfã no navio, onde conhece e se apaixona perdidamente por Matteo, vivido por Thiago Lacerda

Durante a história, o público acompanha a trajetória da mulher enquanto ela se muda para São Paulo. Vai morar em São Paulo na casa de um grande amigo de seu pai, desiludida de reencontrar seu grande amor. A personagem casa-se com Marco Antônio (Marcello Antony), filho do homem que a acolheu, mesmo sabendo que ela espera um filho de seu primeiro amor.

Giuliana vira mãe de duas crianças durante a telenovela, seu primogênito representado por Nicolas Prattes e Aninha, filha de Marco Antônio, interpretada pela atriz mirim Maiara. Nos bastidores da novela, a pequena se apegou tanto à Ana Paula Arósio que passou a chamar a atriz de mãe na vida real.

O apego da pequena, no entanto, era reciprocado pelo resto do elenco. Em uma tentativa de mantê-lá na novela, mesmo após o crescimento da personagem durante as diferentes fases da trama, os atores de Terra Nostra se esforçaram para ensinar Maiara à andar durante as gravações.

Originalmente, o folhetim teria três fases, com a história terminando no ano 2000, porém o autor decidiu encerrar a trama no início da Segunda Guerra Mundial. Uma segunda parte da novela chegou a ser cogitada, com o título Terra Nostra 2 e os descendentes de Matteo e Giuliana como protagonistas, mas Ruy Barbosa mudou de ideia e decidiu abordar a temática em outro projeto.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NO INSTAGRAM:

Leia também: Autor usou memórias da infância como inspiração para novela; descubra qual

novelaTv GloboAna Paula Arósioterra nostraBenedito Ruy Barbosa

Leia também

CADÊ ELA?

Caio (Angelo Paes Leme) e Joyce (Carla Marins) viviam o casal problema de História de Amor - Foto: Acervo/TV Globo

Vai voltar para a TV? Saiba por onde anda a Joyce de História de Amor!

Espontânea

Carolina Dieckmann - Foto: Globo / Fábio Rocha

Carolina Dieckmann explica risada em cena de Vale Tudo

Revelação!

Zulma (Heloisa Périssé) e Ernesto (Eriberto Leão) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Ernesto expõe segredo de Zulma e gera revolta nas crianças

Pedido de perdão

Estela (Larissa Manoela) e Celso (Rainer Cadete) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Celso abre o coração e é surpreendido com reação de Estela

Novidades

Maiara e Maraisa - Foto: Globo/ Beatriz Damy

Maiara e Maraisa marcam presença em nova novela da Globo

Próximos capítulos

Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão) na novela Vale Tudo - Foto: Globo/Manoella Mello

Vale Tudo: Saiba como Afonso descobre que será pai

Últimas notícias

Cariúcha e João Augusto LiberatoCariúcha faz revelação sobre troca de beijos com filho de Gugu Liberato
NoneOferta do dia: 28% de desconto na panela de pressão elétrica da WAP
Caio (Angelo Paes Leme) e Joyce (Carla Marins) viviam o casal problema de História de AmorVai voltar para a TV? Saiba por onde anda a Joyce de História de Amor!
Gustavo Mioto e Ana CastelaMãe de Gustavo Mioto comenta sobre fim definitivo do cantor com Ana Castela
Junior, Lucas Lima e SandyLucas Lima reage a pergunta sobre ter sido responsável pelo fim de Sandy & Junior
Rafael BritoChef do Pesadelo na Cozinha e do MasterChef morre aos 37 anos
Filho de Leonardo faz declaração para a namoradaFilha de Leonardo abre o coração ao falar da namorada: 'Me ajudou a levantar'
Taís Araujo e a mãe, MercedesTaís Araújo relembra desentendimentos com a mãe na adolescência: 'Era respondona'
Elenco de Terra Nostra fez esforço para que a atriz mirim não fosse trocadaElenco de novela ensinou atriz mirim a andar durante gravações; descubra qual
Cora ArantesMorre Cora Arantes, influenciadora de beleza, aos 82 anos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade