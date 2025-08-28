Elenco de novela ensinou atriz mirim a andar durante gravações; descubra qual

No ar entre 1999 e 2000, Terra Nostra foi dividida em fases e o elenco da novela fez esforço para que a atriz mirim não fosse trocada; saiba mais

Terra Nostra esteve no ar na TV Globo entre 1999 e 2000, a novela, sucesso nacional e internacional, teve distribuição em mais de 80 países, incluindo a própria Itália, onde foi muito bem recebida. A trama segue a saga da imigração italiana no Brasil no final do século XIX.

Criada por Benedito Ruy Barbosa, o folhetim marcou a estreia de Ana Paula Arósio no mundo da teledramaturgia brasileira. A atriz deu vida à Giuliana, italiana romântica que emigra com seus pais para o Brasil, mas fica órfã no navio, onde conhece e se apaixona perdidamente por Matteo, vivido por Thiago Lacerda.

Durante a história, o público acompanha a trajetória da mulher enquanto ela se muda para São Paulo. Vai morar em São Paulo na casa de um grande amigo de seu pai, desiludida de reencontrar seu grande amor. A personagem casa-se com Marco Antônio (Marcello Antony), filho do homem que a acolheu, mesmo sabendo que ela espera um filho de seu primeiro amor.

Giuliana vira mãe de duas crianças durante a telenovela, seu primogênito representado por Nicolas Prattes e Aninha, filha de Marco Antônio, interpretada pela atriz mirim Maiara. Nos bastidores da novela, a pequena se apegou tanto à Ana Paula Arósio que passou a chamar a atriz de mãe na vida real.

O apego da pequena, no entanto, era reciprocado pelo resto do elenco. Em uma tentativa de mantê-lá na novela, mesmo após o crescimento da personagem durante as diferentes fases da trama, os atores de Terra Nostra se esforçaram para ensinar Maiara à andar durante as gravações.

Originalmente, o folhetim teria três fases, com a história terminando no ano 2000, porém o autor decidiu encerrar a trama no início da Segunda Guerra Mundial. Uma segunda parte da novela chegou a ser cogitada, com o título Terra Nostra 2 e os descendentes de Matteo e Giuliana como protagonistas, mas Ruy Barbosa mudou de ideia e decidiu abordar a temática em outro projeto.

