Dudu Azevedo comemora retorno às novelas da Globo após 10 anos afastado

Longe da Globo desde 2015, o ator Dudu Azevedo retorna à emissora para participar da próxima novela das seis: 'Especial para mim'

Em breve, Dudu Azevedo poderá ser visto novamente nas telinhas da TV Globo! Longe da emissora há 10 anos, o ator retornará aos folhetins em uma participação especial em 'Êta Mundo Melhor!' , próxima trama das seis.

A novidade foi celebrada pelo artista, que não escondeu sua felicidade em voltar a atuar no canal: " Trabalhei muitos e muitos anos na Globo, fiz muitos trabalhos que estão marcados na minha memória, na minha história, no meu coração. Trabalhos importantíssimos para mim", declarou ele nas redes sociais.

"É uma empresa que firmou a minha caminhada nas artes, na dramaturgia. Depois de praticamente 10 anos, eu tô voltando para Globo para fazer uma novela, uma participação em 'Êta Mundo Melhor'. É especial para mim ", completou Dudu Azevedo.

Vale lembrar que o ator não fará parte do elenco fixo da novela, devendo participar somente da fase inicial da trama. 'Êta Mundo Melhor!', que é uma continuação de 'Êta Mundo Bom!' (2016), estreia na TV Globo na próxima segunda-feira, 30, substituindo 'Garota do Momento'.

A última novela feita por Dudu Azevedo na emissora foi em 2015, quando atuou em 'Babilônia', de Gilberto Braga (1945-2021). Antes disso, ele esteve em folhetins como 'Celebridade' (2003), 'Cobras & Lagartos' (2006), 'Fina Estampa' (2011), entre outros.

Fora da Globo, Dudu atuou em algumas novelas bíblicas da Record TV: 'Os Dez Mandamentos' (2016), 'O Rico e Lázaro' (2017), 'Apocalipse' (2018) e 'Gênesis' (2021).

Intenso e apaixonado, Dudu Azevedo (46) enxerga a vida com a calmaria de quem está sempre disposto a se reinventar e explorar novas possibilidades. Com mais de três décadas dedicadas à arte, ele segue fortalecendo seu talento, algo que também reflete em seu bem-estar pessoal.

Em entrevista à Revista CARAS, ele confessa como lida com o amadurecimento, reforçando que não enxerga a passagem do tempo de forma negativa. O artista ainda aponta que a maturidade é um processo enriquecedor; confira o bate-papo completo com o ator!

