Duda Santos renova o visual após o fim de Garota do Momento

Protagonista da novela Garota do Momento, da Globo, Duda Santos muda o estilo do seu cabelo para curtir as férias

A atriz Duda Santos está com novo visual! Depois de encerrar as gravações da novela Garota do Momento, da Globo, a artista já renovou o estilo do seu cabelo para curtir as merecidas férias após interpretar a protagonista Beatriz na trama das 6.

Nos últimos meses, Duda usou o cabelo cacheado e volumoso para as gravações. Agora, a estrela ostenta o cabelo com várias franças finas.

A mudança foi revelada por ela nas redes sociais no último final de semana antes de sair para renovar o bronzeado.

Vale lembrar que a novela Garota do Momento chega ao fim na sexta-feira, 27 de junho, e será substituída por Êta Mundo Melhor!, que estreia na segunda-feira, 30 de junho.

Duda Santos - Foto: Reprodução / Instagram

Duda Santos - Foto: Reprodução / Instagram

Palomma Duarte também já mudou o cabelo após Garota do Momento

A atriz Palomma Duarte já está oficialmente de férias depois de terminar de gravar a novela Garota do Momento, da Globo, que chega ao fim neste mês. Tanto que a artista foi ao salão de beleza para mudar o visual!

Depois de ficar com o cabelo loiro por vários meses para dar vida à personagem Lígia, ela voltou a ser morena. Nesta quarta-feira, 18, a atriz mostrou o seu cabelo em novas fotos nas redes sociais.

Inclusive, Duarte refletiu sobre a importância de mudar sua aparência quando um trabalho chega ao fim. "Para mim, tirar a cores de uma personagem é tão fundamental quanto colocá-las para construção. Se olhar no espelho e ver uma nova figura, nesse caso permitir que Lígia se vá. Cor de cabelo, cor de esmalte! Nossa, cor de esmalte faz muita diferença. Passei muitos meses, quase 1 ano usando o vermelho por ela… Agora me desapego. Me permito renovar. O peito dói de saudades, emociona de gratidão, mas vem também uma excitação enorme por voltar a ver no espelho algo que só a mim diz respeito, porque o corpo de um ator, raramente é só dele, então bora aproveitar!", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Palomma Duarte (@palommaduarte)

Leia também:Klara Castanho curte cachoeira com elenco de 'Garota do Momento'