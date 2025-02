Drayson Menezzes vive personagem gay que guarda grande segredo em Beleza Fatal: 'Bem resolvido'

Em entrevista à CARAS Brasil, Drayson Menezzes revela curiosidades sobre seu personagem em Beleza Fatal

Drayson Menezzes (33) dá vida a Marcelo, um cirurgião que trabalha na clínica Argento, um dos principais núcleos de Beleza Fatal, a primeira novela da Max. Na história escrita por Raphael Montes (34), o personagem do ator guarda um segredo que deve impactar o público.

Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala sobre a importância de interpretar um personagem homossexual em uma produção que marca a nova maneira do público em consumir novelas no Brasil. Além disso, revela como se preparou para o papel.

"Eu amei viver o Marcelo por ele ser um personagem com profundidade. Ele é um cara inteligente, íntegro, um ótimo profissional e bem resolvido. É muito bom poder apresentar um personagem gay dessa forma em um projeto do porte de Beleza Fatal", conta.

"Eu estava em cartaz com o musical O Rei Leão quando iniciou a preparação. Foi uma loucura, mas amei poder estar no teatro no maior musical do mundo e no audiovisual na primeira novela da Max ao mesmo tempo. Para construir o Marcelo eu assisti muitos vídeos de cirurgias como as que ele realiza em cena. Mesmo ele sendo um cara leve, me interessou entender a frieza e precisão de quem lida bisturi, sangue, sutura e tudo que envolve a cirurgia plástica. Estudei algumas séries médicas também", complementa.

Em Beleza Fatal, o personagem do irmão da atriz Sheron Menezzes (41) é responsável por um mistério que deve movimentar a trama. Ele adianta alguns detalhes da história. "Ele começa a novela já assumido? Sim! O Marcelo guarda um segredo que move a trama. Dizer mais que isso já é spoiler! Rs. Mas ele começa a novela já assumido. Ele é muito bem resolvido com quem é", afirma.

"Minhas expectativas são maiores e melhores! Beleza Fatal é a novela que o público brasileiro está pedindo pra ver! Tem um ritmo alucinante que cativa o público no primeiro episódio. Uma novela com N maiúsculo. Personagens extremamente cativantes e uma trama intensa, sexy… Beleza Fatal mesmo", conclui o ator.

VEVJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE DRAYSON MENEZZES:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Drayson Menezzes (@draysonmenezzes)

LEIA TAMBÉM:Nasce o primeiro filho de Gisele Bündchen com Joaquim Valente