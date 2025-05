Dona de Mim: Sofia foge de casa e quase protagoniza tragédia

Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Sofia foge de casa para procurar Leona e acaba se colocando em perigo terrível; veja o que acontecerá

Nos próximos capítulos de Dona de Mim, a pequena Sofia (Elis Cabral) vai continuar aprontando e uma nova armação dela quase acabará em uma tragédia. Isso porque, a menina fugirá de casa para ir atrás de sua ex-babá Leona (Clara Moneke).

Para encontrar a jovem, a herdeira de Abel (Tony Ramos) pegará um ônibus sozinha para São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. No caminho, a garota passará por um aperto ao ser abordada por um homem desconhecido. O momento está previsto para acontecer no capítulo de sábado, 10.

Antes disso, Sofia visitará Leona com os irmãos. Comovida, Leo oferece o bolo de chocolate que fez para vender e eles lancham com ela e sua família, sentados à mesa. A menina insiste para que Leo volte a ser sua babá, e ela explica que isso não depende dela, mas que pode visitá-la sempre que quiser.

No momento da despedida, no portão da casa, Sofia entrega uma peça de quebra-cabeça que montaram juntas, para que Leo não se esqueça dela. A jovem fica emocionada, mas tenta disfarçar. Já Davi (Rafa Vitti) aproveita a oportunidade de estar perto de Leo para jogar charme e a convida para sair, deixando Samuel incomodado.

Leona engata namoro e parte dois corações

Nos próximos capítulo de Dona de Mim, novela das sete, Leona (Clara Moneke) se relacionará com Davi (Rafael Vitti). O romance do casal se tornará oficial no segundo mês de exibição do folhetim. Por enquanto, nos primeiros capítulos, os dois já trocaram alguns olhares e vivenciaram um clima enquanto trocavam o pneu do carro.

O namoro deles não será tranquilo, isso porque, os outros pretendentes da babá ficarão com ciúmes. Samuel (Juan Paiva) e Marlon (Humberto Morais) não deixarão barato para Davi e lutarão também pela mocinha. Saiba mais aqui!

