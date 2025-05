Dona de Mim: Samuel descobre segredo de Leo e ameaça demiti-la

Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Samuel descobre segredo de Leona e faz ameaça para babá; veja o que acontecerá entre eles

Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Samuel (Juan Paiva) e Leona (Clara Moneke) terão um pequeno atrito. Inclusive, o moço acabará ameaçando a babá até de demissão caso ela revele o segredo da família que ela descobriu.

Após sem querer comentar com a funcionária da casa que Ellen (Camila Pitanga) deixou uma carta para Sofia (Elis Cabral), Samuel será questionado por Leo sobre o papel ser dado para a menina. A personagem de Clara Moneke procurará o documento e acabará achando, lendo e sabendo que a garota não é filha biológica de Abel (Tony Ramos).

Leo então colocará o irmão da pequena na parede, dizendo que eles precisam entregar a carta para Sofia. Contudo, Samuel não gostará nem um pouco e ficará furioso. O herdeiro da Boaz até ameaçará mandá-la embora.

"Olha bem. É tudo o que Sofia tem da mãe. Sofia tem direito a saber mais. Vocês tão negando o direito de a Sofia saber a história dela, de saber quem ela é! Você, mais do que ninguém nessa casa, sabe disso", dirá ela.

O personagem de Juan Paiva então recordará do momento em que Ellen pediu no hospital para não deixarem que Sofia conheça o pai biológico. "Esquece de vez o Vanderson. Ellen não queria que ele conhecesse a filha", falará o irmão de Davi (Rafa Vitti). "Mas na carta ela nem cita o nome dele", comentará Leo, tirando a paciência do patrão.

"Você não devia ter pegado e lido essa carta, em primeiro lugar. Esquece isso e não conto nada pro meu pai. Porque é motivo pra demissão", pedirá Samuel que ela guarde o segredo.

Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Leona achará a carta deixada por Ellen e descobrirá quem é o pai de Sofia.

Pai de Sofia aparece e causa com Abel

Nos próximos capítulos de Dona de Mim, a identidade do pai de Sofia (Elis Cabral) será revelada. O vilão Vanderson (Armando Babaioff) entrará em cena e perturbará a família Boaz. O pilantra então fará chantagem com Abel (Tony Ramos) ao saber que ele criou sua filha biológica.

O mau-caráter era marido de Ellen (Camila Pitanga) e ele realmente era apaixonado por ela. Contudo, apesar de ter prometido viagens e uma vida boa para ela, Vanderson a envolveu em seus esquemas errados. Saiba mais aqui!