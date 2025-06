Dona de Mim: Saiba a revelação suja de Vanderson sobre Ellen e Sofia

Nos próximos capítulos de Dona de Mim, nova revelação suja de Vanderson é feita; no passado, ele tentou armar contra Ellen e Sofia

Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, da Globo, Vanderson (Armando Babaioff) terá mais uma sujeira de sua vida revelada. O vilão terá um momento do passado relembrado, quando ele tentou aprontar contra Ellen (Camila Pitanga) e Sofia (Elis Cabral).

Segundo o Notícias da TV, o malvado aparecerá em sua história regressa pedindo que a mulher realizasse um aborto. As sequências do flashback estão previstas para o dia 26 de junho. Vanderson estará na casa de Jaques (Marcello Novaes).

No apartamento do irmão de Abel (Tony Ramos), ele ficará sabendo que Sofia é sua filha biológica e que terá que entrar na justiça para reconhecê-la. Com isso, Vanderson acabará relembrando o momento que teve com Ellen em um restaurante. Na ocasião, ela vomitou e eles saíram do local sem pagarem a conta.

"Mandou bem! Se você não tivesse fingido que ia vomitar, o gerente pegava a gente", falará ele. "Era de verdade", revelará Ellen a gravidez. "Pera. Você tá grávida? Que azar! A gente tem que ver como tirar isso", questionará ele.

Ao ver a reação do companheiro, a mãe de Sofia então mentirá e dirá que não estava grávida, mas sim que tinha alergia a camarão. Vanderson então voltará para o presente e ficará surpreendido com a descoberta.

O verdadeiro plano de Vanderson com Sofia

Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, da Globo, Vanderson (Armando Babaioff) revelará qual é o seu verdadeiro objetivo com Sofia (Elis Cabral) após descobrir que é o pai biológico da menina.

Nas cenas, Vanderson usa a informação de que é o pai biológico de Sofia para se aproximar da família Boaz. Um dia, ele aparece na porta da escola da menina para buscá-la, mas é impedido por Samuel (Juan Paiva) e Leo (Clara Moneke). Os dois avisam para os seguranças e a polícia que Vanderson não pode se aproximar de Sofia. Saiba mais aqui!