Dona de Mim: Saiba como Leona volta a ser babá de Sofia

Alerta spoiler! No próximo de capítulo de Dona de Mim, Leona volta a ser babá de Sofia após ter atitude genial e surpreender Abel; veja

No próximo capítulo de Dona de Mim, Leona (Clara Moneke) conseguirá seu emprego como babá de volta Sofia (Elis Cabral). Após ter sido demitida por Abel (Tony Ramos) por aprontar com a menina contra algumas vizinhas do condomínio, a moça surpreenderá o ex-patrão e será contratada novamente.

A ação de Leo acontecerá no capítulo desta sexta-feira, 16, durante a festa de Sofia. Sem nenhum convidado, após não entregar os convites, a pequena terá a comemoração transformada em um Halloween pela ex-babá.

Ao ver a filha muito contente, Abel resolverá dar o emprego de volta para a personagem de Clara Moneke. Leo aparecerá na festa com Dedé (Lorenzo Reis) depois de ter recebido uma ligação de Davi (Rafael Vitti) e Samuel (Juan Paiva).

Nos últimos capítulos, Sofia chegou até se colocar em perigo ao sugir para encontrar Leo. A garota pegou um ônibus sozinha e quase foi sequestrada ao ser abordada um pedófilo no veículo. Na ocasião, ela foi salva por uma senhora que percebeu a situação estranha.

Leona engata namoro e parte dois corações

Nos próximos capítulo de Dona de Mim, novela das sete, Leona (Clara Moneke) se relacionará com Davi (Rafael Vitti). O romance do casal se tornará oficial no segundo mês de exibição do folhetim. Por enquanto, nos primeiros capítulos, os dois já trocaram alguns olhares e vivenciaram um clima enquanto trocavam o pneu do carro.

O namoro deles não será tranquilo, isso porque, os outros pretendentes da babá ficarão com ciúmes. Samuel (Juan Paiva) e Marlon (Humberto Morais) não deixarão barato para Davi e lutarão também pela mocinha. Saiba mais aqui!

