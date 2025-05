Dona de Mim: Pai de Sofia aparece e causa com Abel

Nos próximos capítulos de Dona de Mim, o pai de Sofia aparecerá na história e o vilão começará a perturbar Abel; saiba mais

Nos próximos capítulos de Dona de Mim, a identidade do pai de Sofia (Elis Cabral) será revelada. O vilão Vanderson (Armando Babaioff) entrará em cena e perturbará a família Boaz. O pilantra então fará chantagem com Abel (Tony Ramos) ao saber que ele criou sua filha biológica.

O mau-caráter era marido de Ellen (Camila Pitanga) e ele realmente era apaixonado por ela. Contudo, apesar de ter prometido viagens e uma vida boa para ela, Vanderson a envolveu em seus esquemas errados.

Ao ficar sabendo que a falecida teve uma filha com ele e a deixou com Abel para criar, o vilão irá atrás do empresário para fazer chantagem. A família do milionário não sabe que ele não é pai biológico de Sofia, apenas Samuel (Juan Paiva) sabe da verdade. O ricaço assumiu a paternidade para pagar uma dívida que tinha com a mãe da garota, que o salvou ao tentar se matar.

A babá Leona (Clara Moneke) também ficará sabendo quem é o pai da menina ao ir atrás da carta deixada por Ellen.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Pitanga (@caiapitanga)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Armando Babaioff (@babaioff)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Leona engata namoro e parte dois corações

Nos próximos capítulo de Dona de Mim, novela das sete, Leona (Clara Moneke) se relacionará com Davi (Rafael Vitti). O romance do casal se tornará oficial no segundo mês de exibição do folhetim. Por enquanto, nos primeiros capítulos, os dois já trocaram alguns olhares e vivenciaram um clima enquanto trocavam o pneu do carro.

O namoro deles não será tranquilo, isso porque, os outros pretendentes da babá ficarão com ciúmes. Samuel (Juan Paiva) e Marlon (Humberto Morais) não deixarão barato para Davi e lutarão também pela mocinha. Saiba mais aqui!

Leia também:Dona de Mim: Fura olho? Kami beija ex da amiga e se apaixona pelo rapaz