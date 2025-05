Dona de Mim: Leo lê carta de mãe de Sofia e descobre quem é o pai da menina

Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Leona lê carta deixada por mãe falecida de Sofia e acaba descobrindo segredo sobre pai da menina

Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Leona (Clara Moneke) encontrará uma carta deixada pela mãe falecida de Sofia (Elis Cabral), Ellen (Camila Pitanga). Sem ninguém ver, a babá lerá o papel e acabará descobrindo um segredo sobreo o pai da garota.

Na carta, a falecida revela que Vanderson (Armando Babaioff) é o pai da menina e que ele não sabe que a filha existe . Ainda e seu texto, a personagem de Camila Pitanga revela que ele não é um homem bom.

Leona achará o documento após ficar muito curiosa ao Samuel (Juan Paiva) comentar sem querer que a mãe de Sofia deixou uma carta para a garota ler quando completar 18 anos. A personagem de Clara Moneke fará de tudo para achar e descobrir as informações.

Após ir atrás, a babá acabará achando o envelope em um porta-retrato no quarto de Abel (Tony Ramos) e o colocará no freezer para conseguir lê-lo sem danificá-lo. Ao ler o texto deixdo por Ellen, Leo descobrirá quem é o pai de Sofia e que Abel fez apenas um favor para a mulher que salvou sua vida.

Leona engata namoro e parte dois corações

Nos próximos capítulo de Dona de Mim, novela das sete, Leona (Clara Moneke) se relacionará com Davi (Rafael Vitti). O romance do casal se tornará oficial no segundo mês de exibição do folhetim. Por enquanto, nos primeiros capítulos, os dois já trocaram alguns olhares e vivenciaram um clima enquanto trocavam o pneu do carro.

O namoro deles não será tranquilo, isso porque, os outros pretendentes da babá ficarão com ciúmes. Samuel (Juan Paiva) e Marlon (Humberto Morais) não deixarão barato para Davi e lutarão também pela mocinha. Saiba mais aqui!

