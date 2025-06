Dona de Mim: Filipa surta ao descobrir segredo de Abel sobre Sofia

Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Filipa (Cláudia Abreu) ficará perturbada ao descobrir segredo da vida de Abel (Tony Ramos); veja

O segredo de Abel (Tony Ramos) em Dona de Mim, novela das sete, está prestes a ser descoberto por sua família. Nos próximos capítulos da trama, o irmão dele, Jaques (Marcello Novaes), terá o resultado do exame de DNA e verá que Sofia (Elis Cabral) não é filha biológica do empresário.

Ao saber disso, segundo o Notícias da TV, o vilão fará questão de espalhar a notícia e contará para Filipa (Cláudia Abreu) a verdade. Ao encontrar a cunhada na fábrica, o malvado explicará toda a história do exame de DNA e revelará o que descobriu.

"Que brincadeira é essa, Jaques? Claro que a Sofia é filha do Abel!", questionará a atriz. "Se eu fiquei chocado quando vi o exame de DNA, imagina você. Quando eu falei com ele, a reação do Abel foi tão estranha... Lógico que a gente discutiu, e deve ter sido por isso que ele saiu mais cedo. No seu lugar nem sei o que faria...", comentará.

Perturbada com a situação, Filipa ficará inconformada, tentando acreditar que o marido não sabia, mas não é isso que vai perceber ao atendê-lo. "Antes me diz uma coisa e por favor, Abel, não mente pra mim: você já sabia que a Sofia não era sua filha?", perguntará e ele insistirá para conversarem pessoalmente.

Em seguida, a mulher do empresário soltará toda sua raiva ao lado de Jaques e perceberá que o cunhado está passando dos limites. "Você tá me usando pra despejar todo seu ressentimento. Acho melhor eu ir embora", dirá ela.

Abel conta para Sofia que não é seu pai biológico

Nos próximos capítulos de Dona de Mim,Abel (Tony Ramos) acabará revelando para Sofia (Elis Cabral) que não é seu pai biológico. Segundo informações de Carla Bittencourt, do site Leo Dias, o empresário contará a verdade para a menina depois de Jaques (Marcello Novaes) colocar seu plano em prática.

O vilão conseguirá fazer o exame de DNA na sobrinha e descobrirá a verdade: que a garota não é filha de seu irmão. Para evitar que Sofia saiba da história de maneira indevida, Abel revelará para a herdeira adotiva que ele não é o pai biológico dela. Saiba como será a cena emocionante aqui!

