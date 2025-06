Dona de Mim: DNA, crises de ciúmes e assalto prometem agitar a novela

Nos próximos capítulos de Dona de Mim, exame de DNA, crises de ciúmes envolvendo Leo e até quase um assalto agitarão a história; veja

Nesta semana, os capítulos de Dona de Mim ficarão agitados com uma série de acontecimentos. Com o aparecimento do pai de Sofia (Elis Cabral), Vanderson (Armando Babaioff), a trama ficará conturbada e com o namoro oficial de Kami (Giovanna Lancellotti) e Marlon (Humberto Morais), Leona (Clara Moneke) será motivo de ciúmes para a costureira. Saiba mais a seguir!

Crises de ciúmes

Nos próximos dias, em Dona de Mim, acontecerão duas crises de ciúmes envolvendo Leona. A primeira será quando a babá flagrar Samuel (Juan Paiva) beijando uma mulher. A funcionária ficará incomodada ao ver o patrão se envolvendo com outra moça.

Outro momento de ciúmes será quando Leo estará conversando bem de perto com Marlon e Kami ver os dois, achando que estão tendo algo.

Quase assalto

Policial, Marlon mais uma vez evitará um tragédia e salvará a padaria de seu Manuel (Ernani Moraes) de um assalto. O vídeo do momento em que o oficial salvará o dia acabará viralizando na internet.

Exame de DNA

O vilão Jaques (Marcello Serrado) achará estranha a aparição de Vanderson na fábrica procurando Ellen (Camila Pitanga). Suspeitando da situação, ele fará de tudo para conseguir um material genético de Sofia para fazer um exame de DNA para ver se realmente a garota é filha biológica de Abel (Tony Ramos).

Leona engata namoro e parte dois corações

Nos próximos capítulo de Dona de Mim, novela das sete, Leona (Clara Moneke) se relacionará com Davi (Rafael Vitti). O romance do casal se tornará oficial no segundo mês de exibição do folhetim. Por enquanto, nos primeiros capítulos, os dois já trocaram alguns olhares e vivenciaram um clima enquanto trocavam o pneu do carro.

O namoro deles não será tranquilo, isso porque, os outros pretendentes da babá ficarão com ciúmes. Samuel (Juan Paiva) e Marlon (Humberto Morais) não deixarão barato para Davi e lutarão também pela mocinha. Saiba mais aqui!