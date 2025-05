Dona de Mim: Davi é 'descartado' pelo pai após descoberta

No próximo capítulo de Dona de Mim, Davi é demitido após Abel não gostar nem um pouco de descobrir segredo do filho; veja

No próximo capítulo de Dona de Mim, Davi (Rafa Vitti) perderá seu emprego. Isso mesmo, após Abel (Tony Ramos) flagrá-lo beijando Leona (Clara Moneke) o empresário demitirá o herdeiro.

Antes de dar a notícia bombástica para o moço, o pai de Sofia (Elis Cabral) conversará sério com a babá, que já havia sido demitida duas vezes por primeiro se passar pela irmã e depois fazer uma travessura com as visitas da menina.

“Queria que constasse ao meu favor que no meu horário de trabalho eu mal olhei na cara do Davi! Só aconteceu aquilo que o senhor viu depois do expediente! Depois, entendeu? Eu não sou irresponsável”, tentará Leo se defender.

“Tem certeza, Leona? Sabe o que entristece? Você é tão importante pra Sofia...”, lamentará Abel. “Eu não queria que isso terminasse. Do fundo do meu coração”, dirá Leo. “É uma decisão difícil”, declarará o patrão.

Após dar um sermão para Davi também, Abel revelará sua decisão: “Vou ser breve. O que aconteceu nesta casa foi sério demais pra fingirmos que não houve nada. Não dá pra achar que está tudo bem. Ou que não vai acontecer de novo. Por isso, eu decidi... demitir você, Davi! ”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Samuel descobre segredo de Leo e ameaça demiti-la

Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Samuel (Juan Paiva) e Leona (Clara Moneke) terão um pequeno atrito. Inclusive, o moço acabará ameaçando a babá até de demissão caso ela revele o segredo da família que ela descobriu.

Após sem querer comentar com a funcionária da casa que Ellen (Camila Pitanga) deixou uma carta para Sofia (Elis Cabral), Samuel será questionado por Leo sobre o papel ser dado para a menina. A personagem de Clara Moneke procurará o documento e acabará achando, lendo e sabendo que a garota não é filha biológica de Abel (Tony Ramos). Saiba mais aqui!