Descoberta sobre Marco Aurélio leva Renato a tomar decisão drástica em Vale Tudo

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, da Globo, Renato (João Vicente de Castro) toma uma decisão após uma atitude de Marco Aurélio (Alexandre Nero)

Nos próximos capítulos do remake da novela Vale Tudo, que está no ar Globo, o público acompanha a decisão de Renato (João Vicente de Castro) de se mudar da casa de Marco Aurélio (Alexandre Nero). O chefe da Tomorrow decide ir para seu próprio imóvel antes mesmo de terminar a reforma após terminar seu relacionamento com Leila (Carolina Dieckmann), que passa a ser par do vilão.

De acordo com informações da coluna Play, do jornal O Globo, Renato começa a se envolver com a loira, mas ela se frustra ao descobrir que o empresário não quer assumir um compromisso sério. Além disso, a ex de Ivan (Renato Góes) se encontra com Milena (Julianne Trevisol), que já teve um relacionamento com Renato, e revela que a relação não foi adiante por causa de um segredo.

Inconformado ao descobrir o romance entre o pai de Tiago (Pedro Waddington) e Leila, Renato decide voltar para seu apartamento, que está passando por reforma. E a mãe de Bruno (Miguel Moro), por sua vez, deixa seu emprego na Tomorrow e passa a se dedicar apenas ao papel de esposa de Marco Aurélio.

Pacto de Odete Roitman e Maria de Fátima em Vale Tudo

O início da amizade de Odete Roitman (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos) também movimenta os próximos capítulos de Vale Tudo. As duas formam um pacto para provocarem as separações de dois casais: Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann), e Ivan (Renato Góes) e Raquel (Taís Araújo).

Com isso, Maria de Fátima precisa separar Raquel e Ivan para que ele possa engatar um romance com Heleninha (Paolla Oliveira). Com isso, Odete entrará em ação com sua parte do acordo. Ela terá que separar Afonso e Solange para que o rapaz se case com Maria de Fátima. Leia mais!

