Debora Bloch 'encarna' Odete Roitman ao brincar sobre chegada de Lady Gaga no Brasil

Interpretando a icônica Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo', Debora Bloch divertiu os seguidores com piada sobre chegada de Lady Gaga no país

Na madrugada desta terça-feira, 29, Debora Bloch divertiu os seguidores ao falar sobre a chegada de Lady Gaga no Brasil com bom humor . A atriz, que dá vida à vilã Odete Roitman no remake da novela Vale Tudo, ‘incorporou' a personagem e fez uma piada sobre o agito no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro.

"Fugindo do Galeão antes que encha de little monster", escreveu Debora nas redes sociais, fazendo referência ao nome carinhoso dado aos fãs de Lady Gaga. Para completar a brincadeira, ela compartilhou um carrossel de imagens da cena em que Odete Roitman desembarca no Brasil, sequência que foi gravada especialmente para a divulgação da novela, mas não chegou a ser exibida no capítulo de segunda-feira, 28, quando a personagem apareceu pela primeira vez na mansão dos Roitman.

Nos comentários, os fãs entraram na piada. "A Gaga fez igual Odete, mandou apagar as luzes, entrou pelas portas do fundo do hotel limpinho, de preferência que não tenha um monte de fã na porta", disse uma seguidora. "Avisa que todo mundo estava lá pra ver Odete Roitman", brincou outra. "A Lady Gaga chocada que a multidão em copacabana era pra ver a Odete", reagiu mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Debora Bloch (@deborablochoficial)

Show de Lady Gaga no Brasil

A cantora estadunidense Lady Gaga desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira, 29, para o megashow no dia 3 de maio na Praia de Copacabana.

A estrela deixou uma área reservada do aeroporto por volta das 4h50, onde alguns fãs a aguardavam atrás de um cercado. Cercada por seguranças, ela surgiu com um visual todo preto: botas longas de salto alto, óculos escuros e os cabelos presos sob uma espécie de touca, também preta.

O show gratuito, inclusive, terá um palco maior que o da cantora Madonna, de 66 anos, que performou no local em 2024.

Vale lembrar que a única apresentação de Lady Gaga no Brasil ocorreu em 2012. Pois ela cancelou, de última hora, a sua participação no Rock in Rio 2017 devido a fortes dores na coluna causadas por fibromialgia.

Leia também:Debora Bloch faz confissão divertida sobre 'Vale Tudo' após depoimento de Paolla Oliveira