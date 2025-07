De novo? Vale Tudo passará em horário diferente nesta sexta-feira; veja

Nesta sexta-feira, 04, Vale Tudo e as outras novelas da Globo passarão em horários diferentes; confira como ficou a grade

A novela Vale Tudo, da Globo, passará fora de seu horário normal nesta sexta-feira, 04. As tramas anteriores, Dona de Mim e Êta Mundo Melhor!, também serão transmitidas fora seu horário conhecido pelo público.

A mudança será feita por conta de duas partidas de futebol. Uma acontecerá na parte da tarde às 16h entre Fluminense e Al Hilal. Mais tarde, às 22h, o jogo será entre Palmeiras e Chelsea. Por conta deles, as novelas sofrerão uma pequena mudança na grade.

Êta Mundo Melhor! passará às18h05, Dona de Mim às 19h20 e Vale Tudo às 20h45.

Nas últimas semanas, a Globo tem alterado bastante a sua grade da programação por conta dos jogos de futebol. Inclusive, ela deixou de passar o último capítulo de Garota do Momento no sábado por causa de uma partida.

Vale Tudo: Solange fica grávida após recaída e esconde quem é o pai

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, nova das nove da Globo, Solange (Alice Wegmann) terá uma recaída que a deixará grávida. Segundo informações do site Notícias da TV, a moça, que não estará mais com Renato (João Vicente de Castro), acabará ficando com Afonso (Humberto Carrão) e a noite resultará em uma gravidez.

O reencontro com o ex-namorado acontecerá em uma festa, em que o bilionário exagerará na bedida e acabará indo embora com Solange para casa dela. Ao ir para a residência da ruiva, eles protagonizarão um clima e terão uma noite juntos. Saiba mais aqui!