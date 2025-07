De novo! Globo altera horários das novelas neste sábado

As novelas Êta Mundo Melhor!, Dona de Mim e Vale Tudo, da Globo, vão ao ar em horários especiais neste sábado e terão capítulos mais curtos

Neste sábado, 5 de julho, a Globo fará ajustes no horário das novelas por conta da partida decisiva entre Real Madrid x Borussia Dortmund, válida pelas quartas de final do Mundial de Clubes, com transmissão a partir das 17h (horário de Brasília), direto de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Com isso, as novelas do dia serão exibidas em horários bem diferentes dos habituais:

Êta Mundo Melhor!, trama das seis, será exibida somente às 19h05, logo após o futebol;

Dona de Mim, novela das sete, entrará no ar às 20h e terá menos de meia hora, saindo do padrão de duração normal;

Já Vale Tudo, do horário nobre, começará às 21h20, também em versão compacta

A partida entre Real Madrid e Dortmund será transmitida na TV aberta (Globo), canais pagos (SporTV), plataformas como Globoplay, DAZN e YouTube via CazéTV. É a última vaga para a semifinal do torneio, disputada no MetLife Stadium — um embate que reúne clubes favoritos da Europa.

A decisão da Globo em mudar toda a grade reflete uma estratégia de priorizar o futebol ao vivo, adaptando a programação para garantir que o público acompanhe os jogos e, ainda assim, tenha acesso às novelas. Em outros dias com partidas do Mundial, a emissora já havia feito alterações semelhantes, como mudar "Dona de Mim" para começar às 19h10 e "Vale Tudo" às 20h45.

Confira a nova grade deste sábado:

17h - Real Madrid x Borussia Dortmund (ao vivo)

19h05 - Êta Mundo Melhor!

20h00 - Dona de Mim (capítulo reduzido)

20h30 ‑ 20h45 Jornal Nacional (aproximadamente)

21h20 - Vale Tudo (compacto)

Confira a programação deste domingo

No domingo, 6, não haverá jogos, então, a grade de programação da TV Globo não sofrerá alterações.

08h00 – Auto Esporte

08h30 – Globo Rural

10h05 – Viver Sertanejo

11h00 – Esporte Espetacular

12h30 – Temperatura Máxima: A Múmia

14h40 – Campeões de Bilheteria: Avatar

17h00 – Domingão com Huck

20h30 – Fantástico

