De Lexa para Odete Roitman: Ricardo Vianna assume papel de affair em 'Vale Tudo' e agita remake

Noivo da cantora Lexa, o ator Ricardo Vianna promete agitar a trama ao viver romance com Odete Roitman em 'Vale Tudo'; veja os detalhes

Os próximos episódios prometem entregar muito entretenimento para os fãs de Vale Tudo. No tão comentado jantar na casa de Solange (Alice Wegmann), Odete Roitman (Debora Bloch) até sairá contrariada depois de ouvir poucas e boas da anfitriã, mas a noite não será um completo prejuízo para a empresária.

Antes de ir embora de cara fechada, Odete faz questão de garantir o contato de Marlon, o garçom contratado para o evento. E não vai demorar para o bonitão ser convidado para um encontro mais íntimo, com direito à cena na banheira.

E tem mais: quem interpreta o novo affair de Odete é o ator Ricardo Vianna , que na vida real é noivo da cantora Lexa. Um detalhe que deixou os bastidores e os fãs da novela ainda mais curiosos! Confira a seguir como será o diálogo entre os personagens:

“Quando a senhora me ligou eu achei que era pra servir numa festa”, diz o garçom. “Não deixa de ser. E pode me chamar de ‘você’, benzinho”, responde Odete. “Claro. E você costuma fazer sempre isso? Assim, de convidar...”, pergunta o rapaz.

“Marlon, não vamos pegar nenhum caminho que possa nos levar a cometer uma deselegância. Eu aceito mais champanhe, por favor.”

“Só se for agora!”, responde Marlon. “Vamos fazer um brinde à essa noite!”, propõe Odete Roitman, aos beijos com o rapaz.

Conheça Ricardo Vianna

Aos 30 anos, o ator Ricardo Vianna já esteve no elenco da novela Malhação: Pro Dia Nascer Feliz, de 2016, na qual viveu o personagem Giovane. Além disso, ele também atuou em Tempo de Amar (2017), Verão 90 (2019) e Travessia (2022).

O artista é pai de uma menina, Cecília, de 8 anos de idade, fruto de relacionamento anterior. Ex-lutador de jii-jítsu, ele foi campeão brasileiro do esporte por três anos. Nas redes sociais, ele costuma compartilhar momentos de sua rotina, momento ao lado da filha e também de viagens que realizou com Lexa.

No início deste ano, o casal, que oficializou o noivado com uma festa intimista no dia 11 de outubro, precisou unir forças para enfrentar um momento delicado. Em fevereiro, Lexa comunicou que sua filha faleceu apenas 3 dias após o nascimento prematuro. A artista foi internada com quadro de pré-eclâmpsia aos 6 meses de gestação e deu à luz no dia 2 de fevereiro. Porém, a bebê Sofia não resistiu e faleceu no dia 5 de fevereiro.

