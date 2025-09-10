Davi Malizia comemora aniversário nos Estúdios Globo com amigos de elenco

Ator mirim de Êta Mundo Melhor!, Davi Malizia celebra 11 anos com festa surpresa nos bastidores da novela; veja fotos

O clima de festa tomou conta dos bastidores da novela Êta Mundo Melhor! nesta semana. Entre gravações e pausas, elenco e equipe técnica se reuniram para um momento especial, marcado por muita fofura.

O jovem ator Davi Malizia, intérprete de Samir na trama, completou 11 anos nesta quarta-feira, 10, e ganhou uma festinha surpresa nos Estúdios Globo. A festa contou com a presença dos colegas mirins, familiares e equipe, criando um ambiente cheio de carinho para a comemoração. Os pais de Davi, Antônio e Adriana, também participaram do momento e posaram com o aniversariante em registros cheios de afeto.

Davi apareceu sorridente ao lado dos colegas de elenco, que se reuniram para celebrar a data. O grupo aproveitou a decoração colorida, com bolo de chocolate, docinhos e muita animação. Nas imagens, o aniversariante é visto assoprando as velas e recebendo o carinho dos amigos que contracenam com ele na novela.

Com clima leve, os pequenos mostraram a amizade construída ao longo das gravações. A equipe técnica também fez parte da comemoração, reforçando o vínculo criado entre todos os envolvidos na produção.

Conheça Davi Malizia

Para viver Samir em Êta Mundo Melhor!, Davi passou por um processo seletivo intenso, com diversas etapas até a aprovação final. O ator conta que fez os primeiros testes ainda careca, por causa do filme Cartas para Deus, e que chegou a participar de mais três chamadas até ser escolhido para o papel.

Antes da novela, Davi já tinha experiências importantes no cinema e no teatro. Ele atuou em Jardim dos Girassóis, interpretando Luca, filho dos personagens de Rodrigo Lombardi e Fernanda Vasconcellos, e viveu a versão jovem de Ney Matogrosso no longa Homem com H, ao lado de Ney e Jesuíta Barbosa. No filme Cartas para Deus, foi protagonista como Theo, um papel desafiador que exigiu que raspasse o cabelo.

Além do trabalho na televisão e no cinema, Davi também tem formação em dublagem e mantém um canal no YouTube, onde ensina Libras para crianças. O interesse pela Língua Brasileira de Sinais surgiu por influência de sua vizinha Juliana, que é surda, e hoje ele estuda com professores surdos há três anos.

