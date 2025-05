Conheça Fernanda Botelho, a atriz que vive a funcionária dos Roitman em Vale Tudo

Atriz Fernanda Botelho, que interpreta a personagem Marina em 'Vale Tudo', falou sobre sua estreia no elenco fixo de uma novela na Globo

Fernanda Botelho está no remake de Vale Tudo, novela das nove da TV Globo. No folhetim, a atriz mineira interpreta Marina, funcionária da mansão dos Roitman. Na versão original do folhetim (1988), a personagem foi interpretada por Ana Lúcia Monteiro.

O papel na trama marca não apenas sua estreia no elenco fixo de uma telenovela da emissora, mas também um momento simbólico na sua trajetória artística — coincidindo com as comemorações dos 60 anos da Globo.

"Trabalhar pela primeira vez em uma novela inteira comemorando os 60 anos da TV Globo, em uma obra cuja autora faz aniversário no mesmo dia que eu, gravando em uma casa na mesma rua onde eu moro, em uma novela tão emblemática da qual uma das cenas de Maria de Fátima foi das primeiras que estudei quando morei no Rio em 2015, é muita sincronicidade. É o universo agindo totalmente a favor dos meus movimentos e desejos", celebrou.

Fernanda também falou sobre a personagem. "Ela veio do interior, fugida, passou fome e dificuldade, mas conseguiu se estabelecer na cidade grande. Sonha em trazer o filho para morar com ela no Rio de Janeiro. É lutadora, corre atrás do que quer e daí partiu nossa conexão", explicou.

A atriz também falou sobre trabalhar na televisão. "Tenho bastante experiência com teatro e aprendi muito praticando. Com televisão, ainda não havia tido essa oportunidade, em longa duração. Agora tenho e estou muito contente por isso. Por estar ao lado de profissionais que me ensinam a cada dia e que me acolheram de forma muito generosa. Sou só gratidão", completou.

Quem é Fernanda Botelho?

Com quase 25 anos como atriz profissional, Fernanda Botelho é natural de Belo Horizonte e construiu uma trajetória sólida no teatro, na publicidade e com experiências diversas no audiovisual. Desde 1998, atuou em 29 espetáculos e foi indicada quatro vezes ao Prêmio Sinparc-MG de Melhor Atriz. Através do grupo Canastra Real, no qual é sócia do ator e diretor mineiro Ricardo Batista, produziu nove peças, dois curtas e coordenou um circuito cultural em quatro cidades mineiras durante quatro anos.

Sua estreia na televisão aconteceu em 2017, após a mudança para o Rio de Janeiro, com uma participação na série Sob Pressão. Desde então, participou de novelas como Vai na Fé, A Dona do Pedaço, O Outro Lado do Paraíso e A Força do Querer, todas da Globo, além de produções da Record.

No cinema, foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz no festival Venice Shorts, em Los Angeles, pelo curta Prenúncio, de Felipe Cunha. Também atuou em Jacaré (menção especial no Festival Clermont-Ferrand, na França) e Cilene e o Mar, ainda em finalização.

