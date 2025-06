Conheça Diogo Tarré, ator que interpretará Romualdo em Guerreiros do Sol

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Diogo Tarré falou sobre Romualdo, seu personagem em 'Guerreiros do Sol', novela do Globoplay

O ator Diogo Tarré, de 25 anos, está no elenco de Gueirros do Sol, nova novela original do Globoplay, que estreia na próxima quarta-feira, 11. A trama, inspirada nas histórias de Lampião e Maria, é ambientado nas décadas de 1920 e 1930, e promete ser repleta de ação, aventura, romance e empoderamento feminino.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o artista falou sobre o novo trabalho e deu detalhes sobre seu personagem. Na novela protagonizada por Thomás Aquino (Josué) e Isadora Cruz (Rosa), Diogo será Romualdo, mas ele revelou que tinha feito um teste para outro papel.

"Em um primeiro momento, eu fiz teste para outro personagem, mas graças ao olhar atento da Márcia Andrade e do Matheus Lelis, produtores de elenco da novela, eles perceberam que meu perfil poderia funcionar melhor no papel do Romualdo e tenho certeza que essa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Sou muito grato a eles por essa oportunidade. Lembro da ligação do Matheus me contando que eu tinha sido aprovado, e foi um dia de muita felicidade para mim e para minha família, que torce e acredita muito em mim", contou.

Na novela, Tarré será filho de Heleno e Linete, interpretados por Tuca Andrada e Mayana Neiva, e irmão de Maura, personagem de Heloísa Honein. "Romualdo é o filho mais velho de Heleno e Linete. Ele foi criado para amar e respeitar principalmente seus pais, então, na ausência do pai, ele sempre sentiu que precisava ser o homem da casa para proteger a mãe e a irmã. Apesar do carinho imenso pela família, ele tem certa arrogância para lidar com a presença de estranhos , o que pode influenciar o decorrer da sua história", detalhou.

Ele também contou que já conhecia Tuca e Mayana, o que tornou o trabalho ainda mais especial. "Eu já tinha trabalhado com o Tuca lá em Malhação Casa Cheia, em 2013, então fiquei muito feliz quando soube que, dessa vez, ele seria meu pai na ficção. Inclusive, essa foi literalmente a primeira coisa que falei quando o reencontrei! Acredito que isso, com certeza, ajudou na nossa conexão, dentro e fora das cenas. A Mayana eu já conhecia desde Ti-Ti-Ti, quando ela brilhou como a Desirée. E agora, ter a chance de trabalhar com ela e formar essa família em Guerreiros do Sol foi muito especial", afirmou.

A preparação e os desafios da novela

Diogo Tarré também deu detalhes sobre sua preparação para Guerreiros do Sol. "Estudar o sertão de Lampião e Maria Bonita foi fundamental para me aproximar do Romualdo. O processo de pesquisa é uma das etapas mais instigantes do trabalho de ator, e mergulhar nesse universo com suas histórias, crenças e convicções me ajudou a entender a forma como aquelas pessoas enxergavam o mundo. Tive liberdade para buscar referências em filmes, documentários e até nas músicas da época, o que foi essencial para construir o Romualdo de maneira conectada", disse ele.

O ator ainda revelou o maior desafio que enfrentou para dar vida a esse personagem. "O sotaque e oralidade totalmente diferentes foram uma experiência única. Então, o mergulho nas aulas de prosódia da Íris Gomes foi fundamental. Me ajudou a pegar o ritmo certo do sotaque da região que a gente queria, e isso fez toda a diferença no resultado final. Tivemos um intensivo, tanto individual quanto com a família da trama reunida. Foi um divisor de águas!", afirmou.

Tarré também falou sobre o que o público pode esperar da novela e de Romualdo. "Com certeza, uma história cheia de paixão, traição e vingança — tudo que o brasileiro gosta de ver nas nossas novelas. O Romualdo é um rapaz que luta pela sua família, mas ainda não sabe lidar com seus próprios conflitos, o que promete trazer surpresas ao longo da trama", detalhou.

Carreira

Vale lembrar que Diogo Tarré não é um ator iniciante. Pela TV Globo, além de Malhação - Casa Cheia, ele participou de Malhação - Vidas Brasileiras (2019), Um Lugar Ao Sol (2021) e Travessia (2022). Além disso, também esteve na série Dois Irmãos (2015). Na Record, o ator atuou em Reis - A Conquista (6ª temporada), Reis - A Divisão (11ª temporada) e em Reis - A Emboscada (12ª temporada).

Sua trajetória na arte começou aos seis anos, fazendo teatro na escola, e aos onze, ingressou no Teatro O Tablado. Ele também estudou atuação para cinema na New York Film Academy, durante uma temporada em Los Angeles.

