Conheça Davi Malizia, o filho de Candinho em Êta Mundo Melhor!

O ator mirim Davi Malizia vai encantar os telespectadores da novela Êta Mundo Melhor, da TV Globo, com sua interpretação cativante de Samir/Junior, filho de Candinho (Sergio Guizé). Aos 10 anos, o jovem ator já soma experiências no cinema, no teatro, em musicais e na dublagem.

“O maior presente que poderia receber”, definiu Davi sobre participar da novela das 6. “Esse projeto é incrível, com artistas talentosíssimos que eu tenho certeza que irei aprender muito com essa experiência.”

Dos testes ao personagem Samir

Para viver Samir, Davi passou por um processo seletivo intenso. “Passei por vários testes. Estava careca por causa do filme Cartas para Deus quando fui pela primeira vez. Fui chamado mais três vezes. Todos que estavam na final eram muito bons, eu orava todos os dias”, relembra. Quando recebeu a notícia da aprovação, a felicidade foi imediata: “Foi marcante na minha vida.”

O personagem também carrega traços que se aproximam de Davi. “O otimismo é o que temos de mais parecido. Mas, diferente de Samir, eu sempre tive família, e meus pais são maravilhosos.” Sobre o que mais gosta no papel, ele é direto: “O que ele tem de mais legal é o coração puro, igual ao do pai.”

Experiência nos bastidores e aprendizado com Sergio Guizé

Mesmo com a rotina intensa, Davi leva tudo com leveza. “Acordo cedo, vou pra escola, almoço e vou gravar. Depois assisto à novela das 19h no Globoplay, desenho e vou dormir.” O que mais gosta nos bastidores? “Brincar com meus amigos.”

A troca com Sergio Guizé tem sido enriquecedora. “Desde o primeiro dia, ele foi muito gente boa, carinhoso e engraçado. Aprendi a ter disciplina observando como ele entra no personagem muito rápido.”

Uma trajetória no cinema e no teatro

Antes da novela, Davi brilhou nas telonas. Seu primeiro filme foi Jardim dos Girassóis, em que interpretou Luca, filho dos personagens de Rodrigo Lombardi e Fernanda Vasconcellos. Depois, deu vida ao jovem Ney Matogrosso no longa Homem com H, ao lado de Ney e Jesuíta Barbosa, com direção de Esmir Filho. Em Cartas para Deus, viveu o protagonista Theo, papel que exigiu que raspasse o cabelo.

Ele também tem passagens marcantes pelos palcos, com atuações em A Megera Domada e Escolinhazinha do Professor Raimundo, dirigidos por Cininha de Paula.

Dublagem, inclusão e um sonho: Disney

Além de atuar, Davi é dublador em formação no IAB e mantém um canal no YouTube no qual ensina Libras para crianças. Ele aprendeu a Língua Brasileira de Sinais com sua vizinha Juliana, que é surda: “Ela só fala comigo em Libras. Pedi pra minha mãe me colocar no curso e já estudo há 3 anos com professores surdos. Amo! Acho muito importante por causa da inclusão.” Davi também já atuou como intérprete mirim no Podcenaskids.

Nos momentos livres, o ator adora desenhar seus próprios super-heróis, brincar com bonecos da Marvel e nadar. Com o dinheiro do trabalho, comprou seu primeiro boneco e está economizando para realizar um desejo especial: “Meu grande sonho é ir à Disney.”

