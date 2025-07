Conheça Arthur Yera, ator mirim que se destaca em Êta Mundo Melhor!

Com apenas 9 anos, Arthur Yera se destaca como o menino esperto e danado do orfanato em Êta Mundo Melhor, nova novela das seis da Globo

Com apenas 9 anos, Arthur Yera vem chamando atenção do público por sua atuação em Êta Mundo Melhor!, nova novela das 18h da TV Globo. Natural de São Paulo, o jovem faz parte do núcleo infantil da trama, interpretando Simbá, um dos pequenos antagonistas que vivem em um orfanato. A produção estreou no dia 30 de junho e é escrita por Walcyr Carrasco.

A trajetória artística de Arthur começou cedo. Ele iniciou sua carreira aos três anos de idade, com participações em campanhas publicitárias. O interesse pela atuação surgiu de maneira espontânea e rapidamente se transformou em paixão. "Eu sempre gostei de brincar de fazer personagens. Quando comecei a gravar de verdade, percebi que era isso que eu queria fazer", revelou o ator.

Personagem sonhador, divertido e danado agita núcleo infantil

Na novela, Arthur interpreta um menino astuto, que sonha em conquistar uma vida melhor. O personagem, embora considerado um antagonista, carrega traços carismáticos e se envolve em diversas travessuras dentro do orfanato.

"Meu personagem é o antagonista. É um menino que quer se dar bem na vida. Ele sonha em ter uma vida bem boa! Não gosta muito de ir pra escola, mas ele ama brincar, se divertir e tá sempre pensando em algum jeito de conseguir o que quer. Ele é meio esperto, meio danado, meio maldoso, mas também é divertido!", explicou o ator.

O núcleo das crianças em Êta Mundo Melhor! é marcado por dinâmicas de amizade, conflitos e cumplicidade. Segundo Arthur, essa convivência entre os órfãos é cheia de nuances. "São crianças que às vezes se unem para conseguir algo que querem. Muitas vezes podem até se proteger, pois estão todas no mesmo barco, mas também pode existir uma rivalidade entre eles", contou.

O ator também comentou sobre as interações com as personagens adultas que cuidam das crianças: Zulma (Heloísa Périssé) e Zenaide (Evelyn Castro). "Tem momentos que elas são legais, mas também têm hora que elas são bravas. A gente tem que se virar!", disse, em tom descontraído.

