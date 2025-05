Como a atriz de Dona de Mim perdeu a perna? Saiba a história de superação

A atriz Haonê Thinar, que faz a Pam na novela Dona de Mim, da Globo, amputou uma das pernas ainda na infância. Saiba a causa da decisão médica

A atriz Haonê Thinar é um dos rostos novos na TV brasileira ao atuar na novela Dona de Mim, trama das 7 da Globo. Ela interpreta Pam, amiga de Kami (Giovanna Lancellotti) e Leo (Clara Moneke). Ela é PCD (pessoa com deficiência) após ter amputado uma perna ainda na infância. Conheça a história de superação dela:

Haonê precisou amputar a perna durante a batalha contra um câncer. Aos 8 anos de idade, ela foi diagnosticada com um câncer maligno no fêmur da perna direita. O tumor dela era chamado de osteossarcoma, que atinge os ossos e é comum em crianças e adolescentes .

No tratamento, a amputação foi a recomendação médica para a cura dela. “Preferi amputar para continuar vivendo”, disse ela à CARAS Brasil há pouco tempo. “Foi super de boa para mim. Superei isso muito bem, com a ajuda da minha mãe, que é muito minha parceira”, contou ela no programa Encontro, da Globo.

Hoje em dia, a estrela vê a importância da representatividade de sua imagem. “Tem muita criança amputada no Brasil. Quando eu fazia tratamento, assistia às novelas, mas nunca via alguém como eu. Agora, essas crianças vão se ver. E vão entender que dá para viver, para amar, para trabalhar. Ainda existe essa visão de que a deficiência paralisa a vida, e não paralisa. A vida continua, cheia de possibilidades. E a novela está mostrando isso”, afirmou ela ao Notícias da TV.

Inclusive, ela também celebra que a história de sua personagem na novela não seja com o foco em sua deficiência. “Pam é uma mulher com deficiência que vive, que se relaciona, que tem amigas, que trabalha. A deficiência não é uma pauta nem o foco dessa história, e isso era o que eu mais queria na minha vida”, afirmou no Encontro.

Além de atuar na novela, Haonê também se dedica à maternidade. Ela é mãe de duas crianças, uma menina de 4 meses e um menino de 6 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Haonê Thinar (@haonethinar)

Leia também:Dona de Mim: Saiba como Leona volta a ser babá de Sofia