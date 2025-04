Com salário milionário, saiba quem recebe o maior valor pelo remake de 'Vale Tudo'

Contracenando com grandes nomes da TV brasileira, atriz recebe quantia milionária pelo remake de 'Vale Tudo'; confira os salários do elenco

Celebrando 60 anos de emissora, a TV Globo tem investido alto no remake da clássica novela, Vale Tudo. Com estreia no dia 31 de março deste ano, o elenco reúne grandes nomes da televisão brasileira, o que despertou a curiosidade dos telespectadores quanto ao salário de cada ator .

Segundo informações do Observatório da TV, os artistas estão divididos entre quem recebe uma quantia mensal e os que ganham um valor fechado por toda a obra. Dando vida à Raquel na trama, Taís Araujo recebe R$ 250 mil por mês, enquanto sua filha da ficção, Bella Campos, garantiu um salário mensal de R$ 60 mil.

Interpretando a icônica Odete Roitman, a atriz Débora Bloch ganha R$ 200 mil por mês e, fechando a lista, Cauã Reymond fatura R$ 120 mil mensais.

Já entre os que optaram por um valor fechado pela produção, Paolla Oliveira e Alexandre Nero receberam R$ 1 milhão pela novela, enquanto Renato Góes garantiu R$ 300 mil pela obra e Humberto Carrão, R$ 500 mil.

Quem receberá a maior quantia no fim da novela?

Com adaptação de Manuela Dias e direção artística de Paulo Silvestrini, a nova versão da novela 'Vale Tudo' contará com 173 capítulos. Considerando que a previsão para o fim da trama é em outubro deste ano, é possível fazer uma estimativa de quanto os atores que recebem um valor mensal ainda faturarão em 2025.

Com o término das gravações, Bella Campos receberá cerca de R$ 390 mil e o ator Cauã Reymond irá garantir um valor próximo a R$ 780 mil. Fechando a lista de artistas, Débora Bloch garante R$ 1,3 milhão e Taís Araujo cerca de R$ 1,6 milhão por toda a produção.

Leia também:Vitória Strada rouba a cena e é eleita a mais bem-vestida da festa de 60 anos da Globo