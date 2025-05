Em Dona de Mim, com quem a personagem Leona deve ficar? Marlon, Samuel, Davi ou sozinha? Opine na enquete da CARAS a seguir

A personagem Leona (Clara Moneke) de Dona de Mim, novela das sete, tem mais de um pretendente. A protagonista tem três corações em suas mãos: o do ex-noivo, o policial Marlon (Humberto Morais), e dos filhos de seu patrão, Samuel (Juan Paiva) e Davi (Rafa Vitti).

Para deixar a história ainda mais complicada, nos últimos capítulos uma das melhores amigas da babá, Kami (Giovanna Lancellotti), começou a se envolver com o moço, com quem Leo quase subiu ao altar e teve uma bebê, chamada Sofia, que faleceu ainda na barriga.

Além de toda essa complicação, a personagem de Clara Moneke já protagonizou clima com Samuel no banheiro da mansão e nos últimos capítulos tem trocado alguns beijos com Davi. Inclusive, ela quase será mandada embora pela terceira vez por Abel (Tony Ramos) ao ser pega no flagra com o herdeiro dele no carro.

Mas, afinal com quem Leona deve ficar em Dona de Mim? Vote na enquete a seguir se você acha que ela deve ficar com Marlon, Samuel, Davi ou até sozinha.

Com quem Leona deve ficar em Dona de Mim? Marlon

Samuel

Davi

Sozinha

Outro

Samuel descobre segredo de Leo e ameaça demiti-la

Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Samuel (Juan Paiva) e Leona (Clara Moneke) terão um pequeno atrito. Inclusive, o moço acabará ameaçando a babá até de demissão caso ela revele o segredo da família que ela descobriu.

Após sem querer comentar com a funcionária da casa que Ellen (Camila Pitanga) deixou uma carta para Sofia (Elis Cabral), Samuel será questionado por Leo sobre o papel ser dado para a menina. A personagem de Clara Moneke procurará o documento e acabará achando, lendo e sabendo que a garota não é filha biológica de Abel (Tony Ramos). Saiba mais aqui!