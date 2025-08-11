Climão ou paz? Saiba como está a relação de Cauã Reymond e Bella Campos

Será que eles fizeram as pazes? Postura de Cauã Reymond e Bella Campos muda após a polêmica sobre desentendimento na novela Vale Tudo

O ator Cauã Reymond e a atriz Bella Campos deram o que falar por causa de um climão nos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo, logo no início das gravações. O desentendimento rompeu os muros dos estúdios da emissora e viralizou na internet. Será que agora eles fizeram as pazes? Segundo um colunista, o clima nos bastidores já é outro.

Poucos meses após o desentendimento vir à tona, os atores mudaram suas posturas um com o outro e a paz reinou. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, Cauã e Bella passaram a ter uma boa relação nos últimos dois meses .

O jornalista contou que os dois conversaram sobre a repercussão do atrito entre eles e se entenderam em prol do bom desempenho de ambos na novela. Inclusive, eles passaram a conversar sobre assuntos cotidianos entre uma cena e outra.

O colunista ainda apontou que um dos grandes responsáveis por amenizar o clima entre os dois foi o diretor Paulo Silvestrini, que soube como trabalhar com eles depois do climão e não deixou que os desentendimentos afetassem o andar da novela.

Leia também:Bastidores de Vale Tudo viram piada na Globo: ‘Tá com cecê’

O que aconteceu entre Cauã e Bella em Vale Tudo?

Cauã Reymond ficou no centro dos holofotes nesta semana após rumores de que ele teve um atrito com a atriz Bella Campos, que interpreta a Maria de Fátima em Vale Tudo. Tudo começou quando surgiram boatos de que os dois teriam discutido após ele reclamar da atuação dela na novela. Com isso, a imagem dele foi alvo de comentários negativos e indiretas na internet.

A colunista Carla Bittencourt revelou que a discussão deles não teria começado apenas no estacionamento dos estúdios da Globo, como Valmir Moratelli, da Veja Gente, divulgou. A jornalista contou que a atriz já havia formalizado uma reclamação sobre o colega antes mesmo de Vale Tudo estrear.

Conforme informações da colunista, do site Leo Dias, aatriz teria alegado que o galã era debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista. A reclamação de Bella foi feita à direção da novela – comandada por Paulo Silvestrini – e também ao setor de compliance do canal. A moça também teria reclamado diretamente para o ator sobre suas atitudes dele.

Então, um dia de gravação de Vale Tudo foi cancelado e os boatos diziam que Bella e Cauã se reuniram com os executivos da Globo para entrarem em um acordo. Inclusive, os rumores dizem que o ator teria pedido para sair da novela, mas foi impedido pelos executivos.

Leia também: Vale Tudo: Tatuagem de Raquel pode virar problema na novela, diz colunista

Confira o resumo da novela Vale Tudo para os capítulos de 11 a 16 de agosto:

Capítulo 115 - Segunda-feira, 11 de agosto

Walter consegue sabotar a comida da Paladar. Aldeíde conversa com Raquel sobre seu envolvimento com André. Ocorre um apagão na cidade. Lucimar come a maionese contaminada e passa mal. Raquel fica sabendo por Celina que foi Odete quem contaminou a maionese da Paladar e organiza um mutirão entre os funcionários para recolhimento do produto. Gilda confronta Walter sobre sua presença à noite na Paladar.

Capítulo 116 - Terça-feira, 12 de agosto

Walter é interrogado por todos da Paladar. Pascoal e Gilda decidem seguir Walter. Solange avisa a Sardinha que não quer contar a ninguém que está grávida. Solange fica presa no elevador da TCA com Afonso. Pascoal e Gilda descobrem que Walter e Odete são um casal. Odete termina o relacionamento com Walter, e César se interessa. Poliana e Raquel confrontam Odete. Lucimar e Jorginho gostam de saber que Vasco conseguiu uma quitinete no prédio em que eles moram. Celina confessa a Raquel seu temor de ser descoberta por Odete como sócia da Paladar. Eugênio avisa a todos que Heleninha sumiu.

Capítulo 117 - Quarta-feira, 13 de agosto

Celina fica desesperada com o sumiço de Heleninha. César e Odete passam a noite juntos. Tiago encontra Heleninha na rua em estado deplorável e toma uma atitude drástica para dar uma lição na mãe. Renato leva Heleninha para casa. Heleninha diz a Celina que Tiago sumiu. Renato e Marco Aurélio saem em busca de Tiago. Tiago é abordado por três jovens, e acaba sendo agredido e roubado por eles. Uma viatura da polícia avisa a Marco Aurélio que Tiago está no hospital. Marco Aurélio culpa Heleninha. Heleninha promete a Tiago que vai parar de beber. Maria de Fátima nota que César não passou a noite em casa. Solange conta a Renato que está grávida.

Capítulo 118 - Quinta-feira, 14 de agosto

Renato questiona Solange sobre a paternidade de seu bebê. Poliana diz a Raquel que talvez eles precisem escolher entre continuar como sócios de Celina ou brigar com Odete. Heleninha conversa com Afonso sobre sua intenção de procurar ajuda para parar de beber. Afonso acompanha Heleninha no AA. Ivan comenta com Raquel que pensa em procurar emprego fora da TCA. Maria de Fátima repara que César está de roupas novas. Afonso fica sabendo da gravidez de Solange. Odete avisa a Ivan que resolverá a dissolução do contrato do executivo com a TCA depois que ele ajudá-la em um problema com a Receita Federal. Raquel alerta Ivan sobre Odete. Celina pergunta a Maria de Fátima o motivo de a jovem estar mentindo para Afonso. Afonso pergunta a Solange se ele é o pai do bebê que ela espera.

Capítulo 119 - Sexta-feira, 15 de agosto

Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA. Maria de Fátima paga a Marina para descobrir algum segredo de Celina. Ivan hesita ao ser chantageado por Odete para participar da negociação com a Receita Federal de forma ilícita. Ivan revela a Raquel seu desejo de se casar com ela. Marina fotografa as multas que Jarbas levou quando estava dirigindo para Celina. Celina segue Maria de Fátima e descobre que ela aluga um apart hotel. Maria de Fátima descobre que Celina é sócia de Raquel na Paladar. Maria de Fátima ameaça Celina.

Capítulo 120 - Sábado, 16 de agosto

Maria de Fátima avisa a Celina que César é seu amigo. Consuêlo elogia Afonso para Marieta. Maria de Fátima revela a César que conseguiu engravidar. Solange descobre que está esperando gêmeos. Celina avisa a Maria de Fátima que Afonso é estéril, e que Odete e o sobrinho não sabem. Celina ameaça Maria de Fátima, sem se importar com a chantagem da jovem. César sugere que Fátima interrompa a gravidez. Raquel não se sente confortável em ir à ópera com Ivan, sabendo que é um evento patrocinado pela família Roitman. Raquel se nega a falar com Maria de Fátima no evento no Teatro Municipal. Maria de Fátima tem atitude extrema para dar fim a sua gravidez.

Leia também: Vale Tudo: Viagem romântica de Ivan e Raquel vira climão com chegada de Heleninha