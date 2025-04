Cena tensa entre Fátima e César vai ao ar em Vale Tudo em meio a rumores de briga nos bastidores

Em meio a rumores de tensão entre Bella Campos e Cauã Reymond, cena de briga de Fátima e César é exibida em Vale Tudo; saiba como será

Em meio a rumores de que Bella Campos e Cauã Reymond brigaram e se evitam nos bastidores de Vale Tudo, uma cena dos personagens deles discutindo irá ao ar. Nesta quinta-feira, 17, a alpinista social se desentenderá com o golpista.

Ao se encontrarem, Maria de Fátima declarará guerra a César, chegando a humilhá-lo ao vê-lo trabalhando como faz-tudo em uma pousada em Paraty, no Rio de Janeiro. A filha de Raquel (Taís Araujo) encontrará o cafajeste ao se hospedar no local e não perderá a chance de provocá-lo.

“O que é que você está fazendo aqui?", perguntará ela. “Estou trabalhando. Por quê?", responderá ele. “Trabalhando? Como babá de piscina?", cutucará a personagem de Bella Campos. “Estou trabalhando, sim, e não quero que ninguém venha se meter na minha vida. Tá entendendo?", dirá o moço.

“Fala a verdade, você está aqui para pegar as hóspedes velhinhas", provocará a influencer. “Não é bom você ficar de papo comigo, porque o gerente vai perceber e vai dar problema pra mim", responderá César.

“Não se preocupe, foi ele que me disse para falar com você e marcar aula, se eu quisesse. Eles estão pagando uma nota para eu ficar hospedada aqui. Entendeu? Eu posso ter aula com você quando eu quiser, porque você está incluído na diária", disparará a moça.

Suposta briga de Bella Campos e Cauã Reymond

Nos últimos dias, uma suposta briga entre Cauã Reymond e Bella Campos virou notícia. A colunista Carla Bittencourt revelou que a discussão deles não teria começado apenas no estacionamento dos estúdios da Globo, como Valmir Moratelli, da Veja Gente, divulgou. A jornalista contou que a atriz já havia formalizado uma reclamação sobre o colega antes mesmo de Vale Tudo estrear.

Conforme informações da colunista, do site Leo Dias, a atriz teria alegado que o galã era debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista . A reclamação de Bella foi feita à direção da novela – comandada por Paulo Silvestrini – e também ao setor de compliance do canal. A moça também teria reclamado diretamente para o ator sobre suas atitudes dele.