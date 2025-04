Cauã Reymond pede para sair da novela Vale Tudo, diz colunista

Após rumores de atrito com a atriz Bella Campos nos bastidores de Vale Tudo, da Globo, o ator Cauã Reymond faz pedido radical para a emissora

O clima continua tenso nos bastidores da novela Vale Tudo, trama das 9 da Globo. Tanto que um novo rumor aponta uma atitude radical do ator Cauã Reymond. De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, do site IG, o protagonista pediu para sair do elenco após o início dos rumores.

Cauã Reymond ficou no centro dos holofotes nesta semana após rumores de que ele teve um atrito com a atriz Bella Campos, que interpreta a Maria de Fátima em Vale Tudo. Tudo começou quando surgiram boatos de que os dois teriam discutido após ele reclamar da atuação dela na novela. Com isso, a imagem dele foi alvo de comentários negativos e indiretas na internet.

Inclusive, as gravações da novela Vale Tudo foram canceladas na quinta-feira, 17, e Cauã e Bella teriam ido para uma reunião com os diretores da Globo. Com isso, o ator manifestou para a direção da emissora que tem o desejo de sair do elenco. Porém, o colunista Lo-Bianco informou que a Globo não aceitou o pedido dele porque a novela Vale Tudo é a grande aposta da emissora para 2025 e a mudança no elenco principal iria ser algo negativo.

O colunista ainda comentou que o clima nos bastidores está ruim e que a convivência do elenco ficou abalada após os rumores. Os desdobramentos do assunto estão sendo analisados de perto pelos executivos da Globo.

Novos posts de Cauã Reymond

O ator Cauã Reymond está dando o que falar na internet após rumores de que ele teve um atrito com a atriz Bella Campos nos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo. Inclusive surgiram rumores de que as gravações da trama desta quinta-feira, 17, foram canceladas por causa de uma reunião com os atores sobre os últimos acontecimentos. Em meio a isso, o artista fez posts nas redes sociais.

Nesta quinta-feira, ele publicou dois stories no Instagram. As imagens escolhidas por ele demonstram tranquilidade do final do seu dia. Em uma das fotos, ele exibiu o pôr do sol visto pelo seu jardim. “Fim de tarde”, escreveu. Logo depois, ele mostrou uma corrida na areia da praia durante a noite.

Três dias antes, ele fez um post com imagens dos bastidores de Vale Tudo, da Globo, e perguntou: “Quem aí está curtindo Vale Tudo?! Muito feliz com a recepção do público nas ruas e aqui nas redes! Bora que tem muito mais”.

