Novelas / Participação especial

Cauã Reymond e Ricardo Teodoro gravam Vale Tudo com Usain Bolt em praia do Rio

Os atores Cauã Reymond e Ricardo Teodoro, o César e Olavo da novela 'Vale Tudo', contracenaram ao lado do ex-velocista Usain Bolt

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 07/08/2025, às 15h05 - Atualizado às 15h45

Cauã Reymond mostra gravação com Usain Bolt e Ricardo Teodoro
Cauã Reymond mostra gravação com Usain Bolt e Ricardo Teodoro - Foto: Reproção/Instagram

Cauã ReymondRicardo Teodoro foram fotografados com Usain Bolt na Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 7. Os atores e o ex-velocista surgiram juntos para a gravação de uma cena da novela Vale Tudo, da TV Globo

No feed do Instagram, Reymond, que interpreta o personagem César no folhetim, compartilhou uma foto dos bastidores e elogiou o ex-atleta. "Olha quem vai dar uma passadinha correndo por Vale Tudo com César e Olavo. Usain Bolt é fera em tudo mesmo! Logo, logo vai ao ar", escreveu o artista na legenda. 

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a participação do multicampeão olímpico e recordista mundial dos 100m e 200m rasos será em "uma cena que mistura humor, vida real e publicidade".

Na cena, prevista para ir ao ar no dia 20 de agosto, César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro) terminam uma corrida na praia do Rio de Janeiro quando avistam um quiosque com uma ativação de um produto da marca. Surpreso, César exclama: "Aquele não é o Usain Bolt?", e corre para conferir.

Ainda segundo a publicação, o encontro renderá momentos divertidos. Ao perceber o deslumbramento dos personagens, Bolt brinca em inglês: "Look at this landscape! This is amazing" ("Olha essa paisagem! Isso é incrível"), mostrando entusiasmo pelo cenário carioca. 

Vale lembrar que Bolt já esteve no Brasil em diversas ocasiões, tanto para competir, quanto para participar de eventos. Durante as Olimpíadas no Rio, em 2016, ele conquistou três medalhas de ouro (100m, 200m e revezamento 4x100m), tornando o primeiro tricampeão olímpico da história nessas provas. Além disso, também teve um affair com a carioca Jady Duarte.

Confira as fotos: 

AgNews
Cauã Reymond, Usain Bolt e Ricardo Teodoro — Foto: Dilson Silva/AgNews

AgNews
Cauã Reymond, Usain Bolt e Ricardo Teodoro — Foto: Dilson Silva/AgNews

AgNews
Cauã Reymond, Usain Bolt e Ricardo Teodoro — Foto: Dilson Silva/AgNews

Cauã Reymond abre álbum de fotos de passeio com a filha

No último domingo, 3, Cauã Reymond chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns registros de um momento de lazer ao lado da filha, Sofia, de 13 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Grazi Massafera.

Em seu perfil oficial, o ator, que interpreta o personagem César na novela Vale Tudo, da Globo, surgiu sorridente ao lado da herdeira, além disso, também mostrou a menina apreciando a paisagem e com um coelhinho na mão. 

"Nosso rolê", escreveu o artista, acrescentando um emoji de coração. A publicação encantou os internautas. "Lindos", disse uma seguidora. "A mistura perfeita de duas pessoas perfeitas!!!! Que linda", escreveu outra. "Muita beleza numa foto só", comentou um fã. "Ela está uma moça linda! Misturinha de mamãe e papai. Resultado: uma boneca!", afirmou mais uma. Veja as fotos!

Leia também:Alice Wegmann mostra barriga de grávida de sua personagem em 'Vale Tudo'

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

globonovelavale tudocauã reymondUsain BoltRicardo Teodoro
Cauã Reymond Cauã Reymond  

