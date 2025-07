Casamento de Fátima e Afonso em Vale Tudo: Veja os bastidores da cena

Odete Roitman em Vale Tudo, a atriz Débora Bloch dividiu uma sequência de fotos dos bastidores do casamento de Fátima e Afonso no remake

Os fãs da teledramaturgia brasileira poderão acompanhar em breve o tão esperado casamento de Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso Roitman (Humberto Carrão)! A atriz Débora Bloch, intérprete de Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo', dividiu com o público os bastidores da cena, que deve ir ao ar nos próximos capítulos desta semana.

Em seu perfil oficial, Débora abriu um álbum de fotos de parte do elenco na cerimônia religiosa de Fátima e Afonso. Nas imagens compartilhadas pela artista, é possível notar detalhes do vestido de noiva da filha de Raquel (Taís Araujo) e do traje escolhido pela vilã para prestigiar o casório do herdeiro.

Débora Bloch ainda revelou os truques usados nos bastidores para esconder os microfones dos atores nos looks. Além disso, a veterana ainda 'flagrou' Bella Campos usando meias térmicas com salto alto para entrar na igreja.

" Deixem uma linda mensagem para os pombinhos nos comentários ", brincou a atriz na legenda da postagem. As cenas do casamento de Maria de Fátima e Afonso Roitman foram gravadas na Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro.

Confira a publicação de Débora Bloch:

O vestido de noiva de Maria de Fátima em Vale Tudo

Recentemente, Bella Campos usou as redes sociais para mostrar alguns registros dos bastidores do casamento de Maria de Fátima, sua personagem na novela Vale Tudo, da TV Globo.

Nos registros postados no feed do Instagram, a atriz aparece vestida de noiva, pronta para o casamento com Afonso, vivido por Humberto Carrão. Na legenda da publicação, Bella refletiu sobre os desafios de dar a vida a uma mulher tão intensa.

"Maria de Fátima tem sido a aventura mais deliciosa de toda minha vida, que mulher furacão, eu aprendo todos os dias com essa diva, sobre força, determinação, coragem e ousadia! Brilha Faty, seu momento chegou", escreveu a artista; confira os registros!

