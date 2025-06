Carolina Dieckmann mostra novo visual de Leila em Vale Tudo: 'Mais cuidada'

A atriz Carolina Dieckmann mudou o visual para viver a nova fase de Leila, sua personagem na novela 'Vale Tudo', da TV Globo

Carolina Dieckmann mudou o visual para a nova fase de Leila, sua personagem na novela Vale Tudo, da TV Globo, e posou pela primeira vez com o novo cabelo.

"O visual atual dá uma ideia de uma mulher mais cuidada, que gasta mais tempo e dinheiro com isso. A Leila é uma mulher que continua tendo o gosto e as escolhas dela, mas com mais recursos. Isso traz mais opções a ela, que passa a usar roupas com tecidos mais nobres, como renda e seda. Com o cabelo, a ideia é a mesma. Ela hoje tem mais dinheiro e mais tempo para poder se cuidar e ter essa aparência impecável", disse a atriz.



Adepta de um cabelo mais natural como o que a Leila usava e que ainda pode ser visto na novela, Carol acredita que a caracterização ajuda a mostrar mais da personagem e menos dela. "Essa coisa de ter uma aparência mais cuidada não é muito a minha praia. E, por isso mesmo, me dá um outro prazer, num outro lugar, que é eu estar totalmente disponível e com a cara de um personagem. Toda vez que eu consigo me distanciar das minhas escolhas como Carolina, acho que agrego mais à minha profissão e à minha disponibilidade para as personagens. É uma coisa que eu tenho o maior prazer", acrescentou.

O responsável pela concepção do cabelo é Marcelo Dias, caracterizador da novela. Para o loiro mais claro, da raiz às pontas, a referência foi a personagem de Cate Blanchett no filme Blue Jasmine (2013).

Quem é o ator que faz o Leonardo em Vale Tudo? Ele é estreante na TV

Os telespectadores da novela Vale Tudo, da Globo, ficaram impactados com a primeira cena de Odete Roitman (Debora Bloch) vendo o seu filho Leonardo (Guilherme Magon) depois do acidente que o deixou com paralisia e em uma cadeira de rodas. A cena foi ao ar na noite de quarta-feira, 18, e o público conheceu o ator que dá vida ao personagem inédito: Guilherme Magon, um estreante na TV.

Na primeira versão de Vale Tudo, o personagem Leonardo morreu em um acidente de carro e não apareceu ao longo da novela, apenas o nome dele era citado. Agora, no remake, a autora Manuela Dias resolveu dar vida para Leonardo. Quem é o ator Guilherme Magon? Ele tem 39 anos e é um artista com mais de 15 anos de carreira no teatro, inclusive em musicais, como Cabaret. Ele também já atuou em séries, como Assédio, O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu e O Som e a Sílaba. Saiba mais!

