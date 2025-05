Carolina Dieckmann e Alexandre Nero gravam cenas de Vale Tudo na praia

Carolina Dieckmann e Alexandre Nero foram fotografados enquanto gravavam cenas da novela Vale Tudo, da Rede Globo, na praia

Ao que parece, esta terça-feira, 13, começou com muito trabalho para Carolina Dieckmann e Alexandre Nero.

Os atores foram fotografados na praia São Conrado, localizada no Rio de Janeiro, enquanto gravavam cenas da novela Vale Tudo, exibida pela Rede Globo.

Os artistas esbanjaram simpatia e não pareceram se importar com a presença dos fotógrafos no local. Na ocasião, Alexandre estava com uma camisa bege e um shorts vinho, enquanto Carolina exibiu a sua boa forma ao usar um biquíni listrado.

Na trama exibida na faixa das 21h, Carolina e Alexandre interpretam Leila e Marco Aurélio, respectivamente.

Segredo de Leila vem à tona

Nos próximos capítulos do remake da novela Vale Tudo, que está no ar Globo, o público acompanha o desenrolar na relação de Renato (João Vicente de Castro) e Leila (Carolina Dieckmann). A loira, porém, decide pedir demissão da agência Tomorrow após ver seu nome envolvido em uma fofoca com o dono da empresa.

De acordo com informações da coluna Play, do jornal O Globo, tudo começa quando, durante uma reunião, Leila entra na sala acompanhada de Sardinha (Lucas Leto). Renato se encanta e, imediatamente, envia uma mensagem para o celular dela elogiando sua beleza.

Contudo, o empresário comete um erro e envia a mensagem por engano para Sardinha. Cenas mais tarde, o funcionário não se segura e conta a fofoca para Suzana (Bruna Aiiso). Durante a conversa, os dois reprovam a atitude de Renato.

Em outro momento, Leila convida Suzana para tomar um drinque, mas ela recusa. A assistente de produção afirma que não quer compactuar com a colega, já que ela está tendo um caso com Renato. Abalada pelos comentários na empresa sobre seu envolvimento com o dono da agência, Leila vai atrás de Sardinha e pede demissão.

Leila também: Vale Tudo: Após sumiço de dólares, Raquel mente para defender Ivan