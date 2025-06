Carol Castro recebe diagnóstico por causa da novela Garota do Momento

Carol Castro revela que dar vida para a personagem Clarice, da novela Garota do Momento, trouxe efeitos físicos que a levaram a um diagnóstico médico

A atriz Carol Castro surpreendeu ao revelar que teve um diagnóstico médico durante as gravações da novela Garota do Momento, da Globo. Ela deu vida para a personagem Clarice, que sofreu várias reviravoltas ao longo da trama e sofreu bastante. Com isso, a artista teve sintomas físicos e foi diagnosticada com estresse oxidativo.

Castro disse que passou a notar mudanças em seu corpo durante a fase de gravação das cenas mais intensas e descobriu que o motivo era a carga emocional que entregava no trabalho. " O cérebro não sabe que os desgastes físicos e emocionais das cenas não são reais. O cabelo começou a cair mais do que o normal, fui ao médico e conheci o termo “estresse oxidativo”. São placas vermelhas que me surgem no rosto e no colo, principalmente após as sequências de choro. Isso tem a ver com a circulação sanguínea, as emoções mexem com tudo na gente. E não é por pouco tempo, né? Filmes e séries são resolvidos em um, dois, três meses. Novela, não. Começamos a gravar no início de agosto do ano passado. Desde então, a entrega é total", disse ela em entrevista ao Jornal Extra.

E completou: "Muitas vezes, saí do trabalho com a sensação de que não estava me aguentando em pé. Não é uma reclamação. Volto para casa com a certeza do dever cumprido. Esgotada, com enxaqueca, mas sabendo que fui até o meu limite como atriz".

Apesar deste momento de perrengue, Carol Castro só tem o que celebrar com o sucesso da personagem Clarice entre os fãs de Garota do Momento e quanto ela marcou sua carreira. "Eu acredito que isso foi acontecendo por causa da minha busca em mostrar a verdadeira mulher presa dentro da mulher envolta numa tramoia de mentiras. Cuidei para que a emoção não caísse no chororô. Muitas vezes, a lágrima derrama em cena sem eu forçar. Ela cai porque eu estou com o subtexto muito ativo. Não me preocupo só com a fala e com a marcação, deixo o corpo e os pensamentos de Clarice vivos em mim. Tenho muito carinho e gratidão pelo retorno que recebo do público. Um artista não é nada sem a sua plateia. Na internet, onde as pessoas costumam “descer a lenha”, vejo que é meio unânime o gosto pelo meu trabalho, os comentários são positivos em sua maioria. É uma tremenda realização essa resposta para uma personagem que venho fazendo com tanto empenho", finalizou.

Carol Castro já está com 41 anos

Carol Castro comemorou a chegada de seus 41 anos em grande estilo! A atriz, que fez aniversário em março de 2025, celebrou o novo ciclo de vida em uma festinha especial ao lado da família.

Por meio das redes sociais, a intérprete de Clarice em 'Garota do Momento', da TV Globo, compartilhou alguns registros do evento intimista. Nas imagens, é possível observar um bolo branco decorado com borboletas na cor azul, docinhos, petiscos, salgados e um balão com uma mensagem especial feito para a aniversariante.

Carol Castro ainda revelou que foi presenteada por seus sobrinhos com uma cartinha em formato de coração. Além da festinha, a atriz também aproveitou o dia na praia com a filha, Nina, de 7 anos. "Eu só recebo, aceito e agradeço tudo isso! Um novo ciclo se inicia e me sinto renascida! Só amor, luz, saúde, arte e alegria", escreveu a famosa na legenda da postagem.

