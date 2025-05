Carol Castro fala sobre cenas de Clarice no hospital psiquiátrico: 'Intensas'

A atriz Carol Castro contou seu relato sobre a preparação para as cenas de Clarice internada no hospital psiquiátrico em 'Garota do Momento'

Carol Castro usou as redes sociais para dar detalhes sobre uma cena impactante de Clarice, sua personagem na novela Garota do Momento, da TV Globo. No folhetim, a professora de etiqueta foi colocada em uma clínica psiquiátrica por seu marido, Juliano (Fabio Assunção), que a dopava para evitar que um de seus segredos viesse à tona – o de que é o verdadeiro assassino de Valéria (Julia Stockler).

No vídeo, a atriz explicou que antes desse trabalho, visitou a ala de psiquiatria do Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo para a série Insânia, e ela recebeu algumas orientações. Segundo a famosa, esse laboratório foi bastante importante para essa personagem. Além disso, Carol confessou que foi uma experiência dolorosa.

"Desde que foi ao ar a cena em que a Clarice é levada quase que arrastada pra um hospital psiquiátrico, colocada numa camisa de força e fortemente dopada, tenho recebido muitas perguntas sobre como foi a preparação para essas sequências — que foram extremamente intensas e exigiram muito de mim. Neste vídeo, compartilho um pouco sobre esse processo, que começou muito antes da Clarice entrar na minha vida — e que se somou a todo o arco dramático que essa personagem me fez experienciar", disse ela no texto da legenda.

Em seguida, Carol agradeceu as mensagem que recebeu após a cena ir ao ar. "Mais uma vez, meu muito obrigada por cada mensagem de carinho e por todos os elogios ao meu trabalho, especialmente por essas cenas. É pelo meu amor ao meu ofício, pela entrega em tudo o que me proponho a fazer — mas também por TODAS as MULHERES do passado, do presente e do futuro — que sigo. Para que esse e todos os outros tipos de abuso e violência cessem", acrescentou.

"A arte tem esse poder: levantar questionamentos, retratar o que aconteceu e ainda acontece, gerar discussões sobre temas urgentes e alertar sobre o que não pode — e não deve — continuar acontecendo. Me sinto honrada por poder contribuir, de alguma forma, por meio do meu ofício — para que nunca se esqueça o que precisa ser lembrado e mudado", finalizou.

Confira:

Carol Castro impressiona com relato envolvendo o pai

A atrz Carol Castro usou as redes sociais para comemorar o Dia de São Jorge. A interprete da personagem Clarice em Garota do Momento, da TV Globo, contou que foi através de seu pai, Luca de Castro, que morreu em dezembro de 2023, que passou a ser devota do Santo.

"Aprendi com meu pai, Luca de Castro, a ser devota de São Jorge! Até que muitos anos atrás, eu dei um colar pra ele do Santo Guerreiro. Ele usava sempre. Sempre mesmo. Na época em que ele ainda morava em Santa Teresa numa casa numa rua de escadaria, ele foi assaltado com arma na cabeça… tentaram levar o cordão, mas ele disse: 'por favor, foi um presente da minha filha!', e no meio da confusão… o colar acabou salvando a vida dele", recordou a artista. Confira o relato completo!

