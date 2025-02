Carla Marins relembra parceria com Regina Duarte em História de Amor: ‘Fluía superbem’

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Carla Marins também recorda o desafio que viveu ao interpretar a adolescente Joyce, em História de Amor, aos 27 anos

Há quase trinta anos, Carla Marins (56) fazia o maior sucesso na pele de Joyce, a filha rebelde de Helena (Regina Duarte) em História de Amor. A adolescente problemática que ficou marcada na nossa memória está de volta com a reprise da novela, considerada uma das mais populares de Manoel Carlos (91), na Edição Especial da TV Globo, e vem movimentando as redes sociais por conta de seu temperamento rebelde e inconstante. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz recorda o desafio que viveu em sua carreira quando ainda tinha 27 anos e relembra parceria com a mãe de Gabriela Duarte (50).

Carla relembra com carinho e gratidão sua personagem. “Sem dúvida a Joyce foi uma das personagens mais marcantes e complexas que já fiz, através dela refletimos sobre a relação (conflituosa) entre mãe e filha, gravidez na adolescência, namoros tóxicos, questões de classe, em cenas fortes de embate”, ressalta. “Devido a essa complexidade, fui escalada pelo Paulo Ubiratan para vivê-la. Ele precisava de uma atriz experiente e eu já estava na Globo há dez anos – estreei com 17 anos em Hipertensão. O desafio maior foi compor essa jovem já tendo quase 30 anos”, continua.

A artista revela que assistiu ao primeiro episódio da trama e reflete: “Rever no primeiro capítulo a cena em que a Caio empurra a Joyce grávida me impactou. Hoje percebo a relação toxica que Joyce viveu com o Caio (Ângelo Paes Leme), algo naturalizado e pouco problematizado décadas atrás”.

Sobre trabalhar ao lado de Regina Duarte (78), Carla entrega: “Regina era acessível e profissional e fluía superbem. Trabalhávamos muito, havia sempre muito texto, com cenas longas e difíceis e Ricardo Waddington era bem detalhista na direção”.

A atriz ainda conta uma curiosidade de bastidores. “História de Amor também marcou a migração para o Projac, em 1995, que reuniu as produções e elencos de outras novelas. Então, havia muita troca entre os atores, nos divertíamos e conversávamos muito na era pré-internet e smartphones”, diz.

Questionada se como Joyce, passou por questões difíceis ao longo de sua carreira e na vida, Carla Marins dá lição: “Não foco nas dificuldades, meu lema é essa frase de Epicteto: ‘Não controlamos a força das ondas, mas a qualidade do nosso barco’”.

Com a novela no ar novamente, a atriz conta que tem recebido muito carinho do público. “Eles relembram trabalhos antigos, comentam dos novos e me cobram estar mais na TV, sim”, fala Carla. “Aumentou a procura e estou curiosa em saber como a trama vai reverberar no público atual”, acrescenta.

Qual final a artista daria hoje para Joyce? Ela crava: “Apesar dos finais felizes nos folhetins terem sempre um casal romântico, eu sugeriria que Joyce terminasse sozinha, focando nos estudos e em busca de sua emancipação profissional e financeira”.

Caio (Angelo Paes Leme) e Joyce (Carla Marins) viviam o casal problema de História de Amor - Foto: Acervo/TV Globo

‘NUNCA DEIXEI DE ATUAR’

Depois de História de Amor, ela engatou outras novelas na Globo como A Indomada (1997), Porto dos Milagres (2001), Kubanacan (2003) e Morde & Assopra (2011). Em 2016, também esteve no elenco de O Negócio, série da HBO. Já em 2017, participou de Apocalipse, da Record; em 2021, Gênesis. “Adalia (de Gênesis) era uma personagem forte e importante na trama e fiz uma linda parceria com Marcos Winter. Aos 40, fui mãe, mas nunca deixei de atuar. Fiz cinema e teatro também ao longo desse período, além de me formar na Unirio em Teoria de Teatro”, pontua.

Questionada se sente saudade de fazer novelas, a atriz declara: “Vou colocar minha energia no trabalho agora. Estou de olho em projetos no teatro, cinema e no streaming, ainda embrionários e bem interessantes para o momento atual”.

VIDA SAUDÁVEL E MATERNIDADE

Casada há 17 anos com o personal trainer Hugo Baltazar, com quem tem um filho, Leon (16), Carla costuma compartilhar sua rotina de exercícios físicos e alimentação saudável nas redes sociais, onde reúne mais de 263 mil seguidores.

“Sempre fui adepta ao movimento: fiz Escola Nacional de Circo, dança, escola de mímica dramática. Amo dar estímulos para meu cérebro: corrida, treino, arte, meditação, tudo o que me tira do automático, preciso me sentir viva. O corpo definido e a disposição vem do treino, bem completo, idealizado pelo mestre Hugo Baltazar”, afirma.

A artista abre o coração e fala sobre maternidade. “Trouxe uma conexão visceral comigo mesma. Através dela conquistei autoconhecimento, autorregulação e um sentimento de pertencimento com o mundo que me cerca”, avalia.

Para finalizar, Carla Marins revela o que deseja para 2025. “É uma década muito interessante, essa dos 50; de avaliar o caminho percorrido e traçar novos desafios. Estou fazendo o dever de casa, trabalhando a cabeça e corpo, para viver com autenticidade e potência as próximas décadas que virão”, destaca a atriz.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CARLA MARINS NO INSTAGRAM: