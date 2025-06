Carla Cristina Cardoso sobre final de Iolanda em Garota do Momento: 'Razão tomou conta'

Em entrevista à CARAS Brasil, Carla Cristina Cardoso, interprete de Iolanda na novela Garota do Momento, abre o jogo sobre a reta final da trama

Garota do Momento, atual trama das seis da Globo, chega ao fim na próxima sexta (27) e promete grandes surpresas nos últimos capítulos! Carla Cristina Cardoso (49), interprete de Iolanda está bastante animada com o desfecho de sua personagem. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz confessa ao falar do desenrolar da trama.

O humorista Paulo Vieira (32) entrou na reta final da novela com o personagem Mirosmar, um empresário milionário de Goiânia que se apaixona por Iolanda. Carla Cristina detalha o enredo de sua personagem e fala da parceria com o comediante.

"Chega um homem que ama, está apaixonado por ela, se encanta por ela e vai dar tudo que ela quiser e o que ela não quiser. Esse jeito dela que eu acho que conquistou. Esse homem que vai dar um bife para ela, vai dar um boi, vai chegar na hora certa. Sem falar que é Paulo Vieira, né? Um gênio do meu coração", confessa.

Carla, como você define a Iolanda?

Uma mulher à frente do seu tempo, com muita força, muita luz, é uma guerreira, como muitas que a gente tem na vida real. E a Iolanda tem, além de tudo, aquela coisa voraz, que não desistiu de viver. Eu defino ela como uma mulher muito especial, muito grandiosa e gostosa, sexy e que nunca desistiu de viver e nunca desistiu da sua filha e do seu sonho. Mulher mágica.

O enredo da Iolanda foi bastante agitado ao longo da novela e, nesta reta final, está satisfeita com o desfecho de sua personagem?

O enredo da Iolanda foi agitadíssimo. Nossa! [risos] sofreu, um pouquinho com o coração, mas a razão tomou conta da Iolanda. Ela deixou uma lição: mesmo amando, mas vendo que a pessoa não gosta de você, tem que deixar ir. Eu acho um absurdo a gente querer ficar com uma pessoa que não quer a gente. E isso acontece, né? Quem nunca.

Em resumo, Garota do Momento teve uma ótima audiência, como avalia a repercussão da novela?

Eu sinto que o público gosta de se ver, de se reconhecer nas histórias. É uma novela que passa em 1958, mas as pessoas se reconhecem. É uma realidade muito gigantesca, eu acho que o público gosta muito de se ver também nas histórias, se reconhecer.

Ao que você atribui tamanho sucesso?

É uma novela muito bem escrita, cuidada, com elenco maravilhoso, mas o que eu atribuo é o público mesmo. O público abraça uma novela e não tem como tirar dos braços dele. Não tem um segredo, é o público se encantar pela história e agarrar a história para ela. Se o público abraça, não tem quem tire. O sucesso vem, eu acho que é disso: uma ótima história, elenco fantástico, uma coxia [referência aos bastidores] gostosa.

Apesar do sucesso, alguns internautas criticaram o enredo da novela em alguns momentos, como você responde essas críticas?

É uma história que é contada dia a dia. Quando a gente tem uma novela que é muito amada e tem vários enredos, eu acho que essas coisas acontecem. Para certos assuntos, lá na frente, tem um porquê daquilo acontecer. Como vários enredos, algumas pessoas gostam, as outras não gostam, já uns amam. Novela tem disso. O sucesso da novela, sucesso da personagem da Beatriz, interpretada pela maravilhosa Duda Santos, é uma coisa de outro mundo! É muito bom de ver!



E qual o saldo após encerrar às gravações de Garota do Momento?

Agradecer muito! Os trabalhos estão aí, estão chegando. E eu estou muito feliz, fui muito feliz na novela. Graças a Deus, estou vindo de quarto sucessos: Bom Sucesso (2019), Além da Ilusão (2022), Vai na Fé (2023), que foi uma explosão e quero todo momento outra explosão. Tem que agradecer muito.

