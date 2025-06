Camila Queiroz explica por que não vai reviver Mafalda em Êta Mundo Melhor!

A atriz Camila Queiroz foi um dos destaques de Êta Mundo Bom! (2016), mas ficou de fora da continuação da novela, Êta Mundo Melhor

A atriz Camila Queiroz foi um dos destaques de Êta Mundo Bom! (2016), mas ficou de fora da continuação da novela, que estreia nesta segunda-feira, 30, na Globo, com o título Êta Mundo Melhor. Intérprete de Mafalda — a jovem sonhadora que queria se casar e encontrar o “Cegonho” —, a atriz explicou que sua ausência na nova fase foi resultado de uma decisão tomada em comum acordo com a emissora.

"Também vou sentir falta. Acho que é uma novela que foi muito especial. Não foi uma decisão só minha, acho que foi uma decisão nossa, tanto minha quanto da casa. A gente entendeu que seria melhor assim, mas foi uma decisão muito leve, muito tranquila" , contou ela em entrevista à Quem.

Segundo a atriz, a escolha de deixar a novela foi tomada em comum acordo. "Estive com o Walcyr, a gente conversou sobre isso e está tudo certo, está tudo bem. Não teve nenhum grilo por causa disso, como as pessoas imaginam, de jeito nenhum. Estamos todos muito satisfeitos com a nossa decisão", pontuou.

Camila também relembrou a importância da personagem que marcou o início de seu relacionamento com Klebber Toledo, seu atual marido e par romântico na trama exibida há nove anos. Assim como ela, o ator também ficou de fora da nova fase da novela. "A Mafalda vai ser para sempre a personagem que marcou minha vida também, onde conheci o Klebber. As pessoas comentam até hoje sobre o Cegonho comigo e estou torcendo muito por ela estar muito melhor", confessou.

Qual é a história da novela Êta Mundo Melhor?

A novela Êta Mundo Melhor é escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Manter. A história acontece na década de 1940 e traz a continuidade das vidas de personagens já conhecidos, como Candinho (Sergio Guizé), Maria (Bianca Bin), Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi), Cunegundes (Elizabeth Savala) e Quinzinho (Ary Fontoura).

