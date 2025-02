Bianca Bin confirma retorno em nova novela da Globo

A atriz Bianca Bin agitou os fãs de novelas ao confirmar seu retorno na continuação da trama 'Êta Mundo Bom!', de Walcyr Carrasco

A atriz Bianca Bin animou os fãs da teledramaturgia brasileira ao confirmar seu retorno em 'Êta Mundo Melhor!', continuação da novela 'Êta Mundo Bom!' (2016). A revelação aconteceu durante a participação da artista no 'The Masked Singer Brasil', exibida no último domingo, 9, na Globo.

Bianca, que interpretou a personagem Maria na novela, confirmou sua participação no novo folhetim da emissora após Eliana, apresentadora do reality musical, mencionar a continuação da trama de Walcyr Carrasco.

A notícia rapidamente viralizou entre os telespectadores, que fizeram questão de comemorar a novidade. "Bianca Bin vai voltar para a Globo, eu vivi para ver esse momento", declarou uma internauta nas redes sociais. "Bianca Bin em novela de novo! Te amo, Walcyr Carrasco", disse outra. "Sabia que ela não recusaria", vibrou uma terceira.

Vale lembrar que Bianca Bin fará somente uma participação em 'Êta Mundo Melhor!'. A personagem principal da nova trama ficará com Larissa Manoela, que também anunciou recentemente seu retorno às novelas da Globo.

A continuação do folhetim de Walcyr Carrasco, que mostrará ao público as aventuras de Candinho (Sérgio Guizé) anos depois da primeira trama, tem previsão de estreia para o segundo semestre deste ano. 'Êta Mundo Melhor!' deve substituir 'Garota do Momento', atual novela das seis.

Bianca Bin revela se planeja ter filhos com o marido, Sérgio Guizé

Rosto conhecido de diversas tramas da Globo, Bianca Bin recebe muitas perguntas sobre os planos para ter filhos com o ator Sergio Guizé. Os dois estão juntos há sete anos e são casados desde 2022, porém, ainda não têm herdeiros.

"Está nos nossos planos, mas não no futuro próximo porque ano que vem estamos com a agenda lotada de trabalho, mas num futuro breve, espero eu, estou com 34 anos, é um desejo dos dois, sim", conta Bianca Bin, em entrevista ao portal Gshow.

Ela e o ator se conheceram em 2016, nos bastidores da novela Êta Mundo Bom!, que tem previsão para ganhar uma sequência ainda este ano. Os artistas começaram a namorar em 2017 e, no ano seguinte, compraram uma casa no interior juntos.

