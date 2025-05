Nas redes sociais, a atriz Bella Campos divertiu os seguidores ao analisar detalhe nos bastidores da novela 'Vale Tudo'; confira

Na tarde desta sexta-feira, 2, Bella Campos divertiu os seguidores ao compartilhar detalhes dos bastidores de 'Vale Tudo'. Dando vida à Maria de Fátima na trama, a atriz usou as redes sociais para falar sobre a personalidade de sua personagem.

“Gente, Fátima apronta muito. Eu tô aqui gravando no núcleo da família Roitman e olha o look da gata. Eu não vou mostrar todo porque eu não posso, mas gente, isso aqui, toda se fazendo de puritana, recatada e do lar”, brincou Bella no vídeo.

Bella Campos nos bastidores de 'Vale Tudo'. Foto: Reprodução/Instagram

Climão nos bastidores

Cauã Reymond ficou no centro dos holofotes nesta semana após rumores de que ele teve um atrito com a atriz Bella Campos, que interpreta a Maria de Fátima em Vale Tudo. Tudo começou quando surgiram boatos de que os dois teriam discutido após ele reclamar da atuação dela na novela. Com isso, a imagem dele foi alvo de comentários negativos e indiretas na internet.

Na quarta-feira, 30, os atores foram fotografados durante uma gravação na praia e o clima parecia ameno entre os dois. Porém, o momento de trégua teria durado pouco. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal LeoDias, os dois voltaram ter um desentendimento.

Nesta sexta-feira, 2, a colunista revelou que eles tiveram um climão em uma cena gravada em um posto de gasolina na noite de quarta-feira, 30. A publicação contou que a cena envolvia uma briga dos personagens Maria de Fátima e César dentro do carro, com direito a discussão e empurrões.

A colunista destacou que a cena de briga “reativou o desconforto entre os atores”. Com isso, o diretor da sequência tomou a rédea da situação. Ele não fez os ensaios com os atores juntos. O diretor ensaiou com cada um separadamente e reduziu a equipe no set na hora da gravação.

Com este relato, os rumores de climão entre Cauã e Bella foram reaquecidos na internet. Por enquanto, os dois atores não falaram abertamente sobre os rumores e a Globo também não se pronunciou sobre o suposto atrito entre os artistas.

