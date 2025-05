Bella Campos é alvo de críticas de colunista do Grupo Globo. Entenda

Atuação de Bella Campos na novela Vale Tudo recebeu ‘nota 0’ em coluna tradicional do Grupo Globo sobre teledramaturgia

A atriz Bella Campos é a intérprete da personagem Maria de Fátima no remake da novela Vale Tudo, da Globo, e teve a sua atuação analisada por uma colunista do Grupo Globo. Nesta quarta-feira, 21, a estrela recebeu a Nota 0 na Coluna Play, do Jornal O Globo.

A coluna é tradicional no jornal e aborda temas sobre o universo do entretenimento e da teledramaturgia brasileira. Todas as semanas, a colunista Anna Luiza Santiago dá notas 10 e 0 para atores, programas de TV e streaming. Desta vez, ela deu a nota baixa para Bella Campos e justificou sua decisão.

“[Zero] Para o desempenho de Bella Campos como Maria de Fátima em Vale Tudo, cheio de oscilações. O resultado fica inconsistente. O papel, central, exige mais. Outro ponto é que a personagem virou periguete no remake”, escreveu ela.

Nos comentários, os internautas tiveram opiniões diversas sobre a nota para a triz. “Eu acho uma maldade já o que estão fazendo com a Bella”, disse um fã. “Acredito que não é culpa só da Bella. Tem que envolver a direção e o texto ruim”, afirmou outro. “Demorou, mas veio a nota zero! Parabéns pela coragem. Ali é um conjunto né: atuação, texto e direção”, declarou mais um. “Acho ela incrível, e criou uma Maria de Fátima atual, é uma versão da versão, não uma cópia…”, defendeu outro. “Era para ter escolhido outra atriz para a Maria de Fátima que é a personagem principal da novela. Quem escolheu a Bella errou demais”, avaliou outro.

Gravação de Vale Tudo na praia

A novela Vale Tudo, da Globo, terá mudança nos pares românticos em breve! Tanto que os atores já começaram a gravar as cenas dos novos casais. Nesta quinta-feira, 15, o ator Humberto Carrão e a atriz Bella Campos foram flagrados pelos paparazzi enquanto gravavam uma cena de romance entre Afonso e Maria de Fátima.

A cena foi feita na orla da praia de São Conrado, no Rio de Janeiro. Os dois estavam looks de ginásticas e os personagens trocaram um beijão na frente das câmeras.

Além disso, Carrão gravou cenas acompanhado de Alice Wegmann, que interpreta Solange, a atual namorada de Afonso.

Bella Campos e Humberto Carrão em gravação da novela Vale Tudo - Foto: Fabricio Pioyani / AgNews

